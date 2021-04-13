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Виталий Сыч
<p>Главный редактор журнала &quot;Новое время&quot;</p>

Почему Россия закрывает авиасообщение с Турцией

13:52
Турция сделал выбор в пользу Украины - фото 1
Турция сделал выбор в пользу Украины / Офис Президента Украины

Главный редактор журнала Новое время Виталий Сыч объясняет решение русских о закрытии авиасообщения с Турцией и видит в этом добрый знак для Украины.

Россия закрывает авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня, передает агентство Bloomberg. Официально - из-за коронавируса. Кремль рекомендует всем свои туроператорам остановить чартерные рейсы. Оставляет лишь два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.

Наблюдатели считают, что демарш Москвы имеет политический характер и связан с недавним визитом президента Ураины Зеленского в Турцию к Эрдогану. Якобы таким образом Путин пытается лишить Турцию $2-3 млрд дол дохода от российских туристов. Отдыхающие из РФ являются самой многочисленной категорией туристов в Турции (16% от общего числа и $5 млрд дол тур дохода в год).

Месседж Путина Эрдогану ясен: не поддерживай Украину на Донбассе и опрелелись со своим союзником.

Эрдоган определился - Украина и НАТО. И как следствие - наказание рублём.

Для оптимистов, склонных видеть позитив в самых напряженных обстоятельствах, сообщаю: цены на путевки в Турцию на майские скоро упадут.

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