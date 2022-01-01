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Почав діяти закон про національний спротив

18:35
Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Юрія Галушкіна - фото 1
Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Юрія Галушкіна / ОПУ

В Україні набув чинності закон "Про основи національного спротиву", прийнятий парламентом і підписаний президентом влітку цього року.

Документ урегульовує розвиток територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.

Чисельність ЗСУ збільшується на 11 тис.: 10 тис. – для військ територіальної оборони і 1 тис. – для сил спеціальних операцій.

Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ ЗСУ і отримають окреме фінансування. Саме їм відводиться провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України.

Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольче формування територіальної громади" тощо.

Заходи національного спротиву здійснюватимуться як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Закон "Про основи національного спротиву" дає змогу в разі потреби залучити все населення України до захисту рідної землі.

1 січня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони Збройних cил України.

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война Новини Украина
Українська правда
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