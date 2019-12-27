Побочный эффект игромании

У игромании есть побочные эффекты

Эксперты утверждают, что "побочные эффекты" легализации казино способны перечеркнуть все преимущества такого решения.

Дело в том, что проект закона, касающегося легализации игорного бизнеса, совсем не затрагивает вопросы защиты от лудомании. А ведь игровая зависимость в странах с низким доходом на душу населения всегда считалась очень актуальной проблемой. Без должного контроля она может привести к существенному снижению социальных, профессиональных, материальных и даже семейных ценностей у зависимых людей. Лудомания внесена в общую систему кодирования болезней МКБ-10, здесь ей присвоено значение F63.0.

Согласно утверждениям Т. Тополи, который на сегодняшний день является консультантом Комитета ВР Украины по правам человека, львиную долю посетителей игорных клубов составляют мужчины, имеющие небольшие месячные доходы. Причем играют они системно. В запале азарта такие игроки могут отдать в залог не только собственное, но и семейное имущество. Они нередко несут в ломбарды бытовую технику и электронику или просто берут кредиты, которые становятся в дальнейшем неподъемными для погашения. Это приводит к ссорам и разрушению семей.

Чтобы решить проблему лудомании в законопроекте дополнительно следует прописать механизм жесткого финансового мониторинга. С его помощью можно будет строго контролировать выдачу лицензий. Хотя есть тут и подводные камни, ведь это может привести к росту коррупционной составляющей. Следует создать и специальные реестры, которые будут содержать информацию о количестве в заведениях игровых автоматов, суммах ставок, различные кредитные данные. В них же должна быть и информация для идентификации игроков. Но будут ли они готовы предоставить личные данные?

Хорошо, если закон предусмотрит размещение казино и игорных заведений только в специально отведенных для этого местах. Например, они могут стать частью гостиниц или курортных зон, которые расположены за пределами населенных пунктов.

Чтобы правильно сформулировать все эти вопросы следует вынести обсуждение версии закона за пределы законодательного органа и привлечь экспертов из сферы игорного бизнеса. Полезные консультации можно получить и от юристов семейного права.

С принятием закона, касающегося легализации игорного бизнеса, часть стационарных игорных клубов, возможно, закроется. Поэтому любителям азарта следует заранее перейти в интернет, где можно будет играть, не выходя из дома. Специально для них мы и подготовили список лучших биткоин казино, ознакомиться с которым можно здесь. В некоторых из них разрешено играть даже без внесения депозита, что сохранит семейный бюджет.