Плюсы и минусы онлайн-кредитования

Само понимание слова "микрокредит" у многих сводится к такому понятию, как заем некрупных сумм денежных средств на непродолжительный срок у финансовой организации.

Его получение возможно:

Под фиксированный процент, где помимо основной суммы задолженности выплачиваются накопившиеся за определенный период проценты.

На различные цели.

В помещении официального офиса или в любом другом месте, то есть можно взять кредит через интернет. К примеру, находясь дома, на работе или в общественном заведении, где есть доступ к локальной сети.

Чем отличается онлайн-кредит от обычного займа

Главная и основная особенность – возможность получения необходимой денежной суммы из любой точки мира. Ведь жизненные ситуации бывают разными, одним людям нужна финансовая поддержка до зарплаты, другим – срочно понадобились деньги в поездки или командировке, а физической возможности попасть в банк просто нет.

Преимущества онлайн-кредитования

Нет необходимости посещать офис.

Оформление осуществляется путем заполнения заявки на сайте с указанием минимального количества данных.

Документы подаются в электронном виде.

Сроки одобрения заявки занимают минимум времени.

Средства поступают на карту практически сразу после одобрения заявки.

Тратить заемные средства можно на любые цели, то есть кредит является нецелевым.

Как получить

Существует несколько этапов получения кредита-онлайн в Украине:

Наличие устройства, подключенного к интернету, а также номера мобильного телефона любого украинского оператора и адреса электронной почты.

Регистрация на официальном сайте финансовой организации при наличии минимального списка документов.

Заполнение анкеты.

Заключение договора.

Получение денежных средств после одобрения кредита.

Что следует учесть при оформлении

В переводе с латыни слово кредит означает "верю, доверяю", это относится не только к кредитным организациям, но и к каждому получателю займа. К займам следует отнестись с осторожностью и взвесить все "за" и "против":

Доверять следует только проверенным кредитным организациям, имеющим разрешительные документы на ведения данной деятельности. Стоит спросить рекомендации родственников, знакомых или найти отзывы о ее работе и интернете.

Рекомендуется заранее прочитать договор, где указывается необходимая информация об условиях займа, правах и обязанностях заемщика и кредитора.

Просчитать свои финансовые возможности погашения займа с учетом процентов. Во избежание возможных проблем необходимо строго соблюдать сроки оплаты платежей, которые оговорены в договоре и не допускать возникновения просрочки.

Важно знать, что при умышленном уклонении от уплаты займа кредитор начнет взыскивать долг через суд, а заемщик попадет в "черный" список должников. При повторном получении займа в банках или кредитных компаниях может последовать отказ. Получить кредит онлайн можно быстро и удобно при наличии минимального набора подтверждающих документов, однако к его оформлению следует относиться ответственно.