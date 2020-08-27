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Плюсы и минусы онлайн-кредитования

16:20
Плюсы и минусы онлайн-кредитования - фото 1

Само понимание слова "микрокредит" у многих сводится к такому понятию, как заем некрупных сумм денежных средств на непродолжительный срок у финансовой организации.

Его получение возможно:

  • Под фиксированный процент, где помимо основной суммы задолженности выплачиваются накопившиеся за определенный период проценты.
  • На различные цели.

В помещении официального офиса или в любом другом месте, то есть можно взять кредит через интернет. К примеру, находясь дома, на работе или в общественном заведении, где есть доступ к локальной сети.

Чем отличается онлайн-кредит от обычного займа

Главная и основная особенность – возможность получения необходимой денежной суммы из любой точки мира. Ведь жизненные ситуации бывают разными, одним людям нужна финансовая поддержка до зарплаты, другим – срочно понадобились деньги в поездки или командировке, а физической возможности попасть в банк просто нет.

Преимущества онлайн-кредитования

  • Нет необходимости посещать офис.
  • Оформление осуществляется путем заполнения заявки на сайте с указанием минимального количества данных.
  • Документы подаются в электронном виде.
  • Сроки одобрения заявки занимают минимум времени.
  • Средства поступают на карту практически сразу после одобрения заявки.
  • Тратить заемные средства можно на любые цели, то есть кредит является нецелевым.

Как получить

Существует несколько этапов получения кредита-онлайн в Украине:

  • Наличие устройства, подключенного к интернету, а также номера мобильного телефона любого украинского оператора и адреса электронной почты.
  • Регистрация на официальном сайте финансовой организации при наличии минимального списка документов.
  • Заполнение анкеты.
  • Заключение договора.
  • Получение денежных средств после одобрения кредита.

Что следует учесть при оформлении

В переводе с латыни слово кредит означает "верю, доверяю", это относится не только к кредитным организациям, но и к каждому получателю займа. К займам следует отнестись с осторожностью и взвесить все "за" и "против":

  • Доверять следует только проверенным кредитным организациям, имеющим разрешительные документы на ведения данной деятельности. Стоит спросить рекомендации родственников, знакомых или найти отзывы о ее работе и интернете.
  • Рекомендуется заранее прочитать договор, где указывается необходимая информация об условиях займа, правах и обязанностях заемщика и кредитора.
  • Просчитать свои финансовые возможности погашения займа с учетом процентов. Во избежание возможных проблем необходимо строго соблюдать сроки оплаты платежей, которые оговорены в договоре и не допускать возникновения просрочки.

Важно знать, что при умышленном уклонении от уплаты займа кредитор начнет взыскивать долг через суд, а заемщик попадет в "черный" список должников. При повторном получении займа в банках или кредитных компаниях может последовать отказ. Получить кредит онлайн можно быстро и удобно при наличии минимального набора подтверждающих документов, однако к его оформлению следует относиться ответственно.

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