Плюсы и минусы онлайн-кредитования
Само понимание слова "микрокредит" у многих сводится к такому понятию, как заем некрупных сумм денежных средств на непродолжительный срок у финансовой организации.
Его получение возможно:
- Под фиксированный процент, где помимо основной суммы задолженности выплачиваются накопившиеся за определенный период проценты.
- На различные цели.
В помещении официального офиса или в любом другом месте, то есть можно взять кредит через интернет. К примеру, находясь дома, на работе или в общественном заведении, где есть доступ к локальной сети.
Чем отличается онлайн-кредит от обычного займа
Главная и основная особенность – возможность получения необходимой денежной суммы из любой точки мира. Ведь жизненные ситуации бывают разными, одним людям нужна финансовая поддержка до зарплаты, другим – срочно понадобились деньги в поездки или командировке, а физической возможности попасть в банк просто нет.
Преимущества онлайн-кредитования
- Нет необходимости посещать офис.
- Оформление осуществляется путем заполнения заявки на сайте с указанием минимального количества данных.
- Документы подаются в электронном виде.
- Сроки одобрения заявки занимают минимум времени.
- Средства поступают на карту практически сразу после одобрения заявки.
- Тратить заемные средства можно на любые цели, то есть кредит является нецелевым.
Как получить
Существует несколько этапов получения кредита-онлайн в Украине:
- Наличие устройства, подключенного к интернету, а также номера мобильного телефона любого украинского оператора и адреса электронной почты.
- Регистрация на официальном сайте финансовой организации при наличии минимального списка документов.
- Заполнение анкеты.
- Заключение договора.
- Получение денежных средств после одобрения кредита.
Что следует учесть при оформлении
В переводе с латыни слово кредит означает "верю, доверяю", это относится не только к кредитным организациям, но и к каждому получателю займа. К займам следует отнестись с осторожностью и взвесить все "за" и "против":
- Доверять следует только проверенным кредитным организациям, имеющим разрешительные документы на ведения данной деятельности. Стоит спросить рекомендации родственников, знакомых или найти отзывы о ее работе и интернете.
- Рекомендуется заранее прочитать договор, где указывается необходимая информация об условиях займа, правах и обязанностях заемщика и кредитора.
- Просчитать свои финансовые возможности погашения займа с учетом процентов. Во избежание возможных проблем необходимо строго соблюдать сроки оплаты платежей, которые оговорены в договоре и не допускать возникновения просрочки.
Важно знать, что при умышленном уклонении от уплаты займа кредитор начнет взыскивать долг через суд, а заемщик попадет в "черный" список должников. При повторном получении займа в банках или кредитных компаниях может последовать отказ. Получить кредит онлайн можно быстро и удобно при наличии минимального набора подтверждающих документов, однако к его оформлению следует относиться ответственно.