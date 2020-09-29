Пленочный электрический пол: что это такое и как его выбрать

Электрический теплый пол на основе инфракрасных пленок появился гораздо позже систем с греющими кабелями или матами в качестве нагревательного элемента. Однако он "не потерялся" на фоне более старых решений и составил им достойную конкуренцию.

Потребители выбирают пленочный теплый пол благодаря невысокой стоимости, простому монтажу, универсальности использования, эффективному и равномерному нагреву помещения, надежности и практичности.

Тем не менее многие потенциальные покупатели не решаются приобрести и установить пленочный электрический пол, так как не имеют достаточного количества информации о принципе работы и достоинствах таких систем. Ведь, как известно, новому почти всегда приходится «с боями» пробивать себе дорогу. И хотя решения на основе ИК-пленок уже далеко не первый год предлагаются на рынке, о них потребителям известно гораздо меньше по сравнению с кабельным обогревом пола. Давайте попробуем исправить ситуацию — в этом материале речь пойдет о том, что такое пленочный электрический пол и как правильно выбрать подходящую систему

Инфракрасный теплый пол — что это за «птица» такая, и как он работает?

Стандартная ИК-пленка для обогрева пола — это тонкое полимерное полотно шириной от 500 мм, состоящее из:

Нагревательных элементов. Они представляют собой тончайшие токопроводящие углеродные дорожки. Другое их название — карбоновые, нанесены они близко друг от друга. Дорожки делают в виде поперечных полосок или в форме пчелиных сот. Именно они под действием электрического тока нагреваются и излучают тепло в инфракрасном спектре.

Дорожек для питания нагревательных элементов. Они располагаются на краях пленки и изготовлены из посеребренной меди.

Защитного покрытия. Оно оберегает проводящие ток элементы от попадания влаги и механического воздействия. Покрытие прозрачное и эластичное, обладает гидрофобными свойствами.

Для обеспечения экономичного потребления электроэнергии в систему также входит управляющий элемент — терморегулятор и датчик для измерения температуры. Работает все очень просто: после подачи питания пленка нагревается и излучает тепло, которое передается покрытию пола и далее распространяется по помещению. После достижения требуемой температуры, система выключается, что гарантирует экономичность обогрева. Когда температура снижается до заданного уровня, терморегулятор снова возобновляет подачу тепла.

Виды ИК пленок

Пленки отличаются по уровню нагрева. Низкотемпературная инфракрасная пленка разогревается максимум до + 27 °C. Ее можно укладывать под линолеум, ковролин, ламинат, паркет и паркетную доску. Пленка, поддерживающая высокую температуру (до + 55 °C) подойдет при монтаже под керамическую плитку, напольные покрытия из керамзита в качестве основного источника тепла. Также она используется в плинтусных системах обогрева и при обустройстве саун. Выпускаемые сегодня пленки имеют различную мощность и применяются в соответствии с площадью отапливаемого помещения и его функциональным предназначением.

Что важно учесть при выборе

Прежде всего стоит подобрать ИК-пленку подходящей мощности и соответствующего используемому напольному покрытию уровня нагрева. Оптимальный вариант — обратиться за помощью к опытным специалистам. Также стоит знать, что:

Прочный и соответствующий нормам противопожарной безопасности полимер имеет основу молочного оттенка. Если она прозрачная, значит используется более дешевый материал, который может деформироваться под действием температуры.

Проводящие ток элементы не должны иметь просвечиваний или повреждений, а их границы обязаны быть четкими.

Широкие полотна легче монтировать. Также они менее склонны к перегреву, чем узкие модели.

Пленку не укладывают в местах расположения громоздкой мебели и крупной бытовой техники во избежание перегрева.

Не рекомендуется использовать ИК-пленку в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах или в бассейнах.

При грамотном выборе пленочный электрический теплый пол станет оптимальным решением для обустройства основного или дополнительного отопления.