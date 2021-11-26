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Плей-офф ЧС-2020 з футболу: збірна України отримала суперника

20:26
Суперник збірної України - Шотландія - фото 1
Суперник збірної України - Шотландія / УАФ

26 листопада відбулося жеребкування раунду плей-офф чемпіонату світу з футболу. Свого суперника отримала і збірна України.

Збірна України перед жеребкування опинилася через несіяних команд. Відтак серед суперників нашій команді могли випасти Італія, Португалія, Швеція, Уельс чи Шотландія. Росія теж була серед сіяних, але наші команди розводять при жеребкуванні.

Під час жеребкування Україна потрапила в кошик A, де нашим першим суперником стала Шотландія.

Матч відбудеться 24 березня. Півфінальний поєдинок плей-офф Україна проведе на виїзді.

У випадку перемоги, Україна у фіналі зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія. Ця гра відбудеться 29 березня.

Для кожного фіналу плей-офф буде проводитися окреме жеребкування, щоб визначити, який переможець півфіналу проведе одноматчеве протистояння вдома.

Результати жеребкування

Загалом у жеребкуванні плей-офф взяло участь 12 команд, які й розіграють три путівки.

Шлях A

  • Шотландія – Україна
  • Уельс – Австрія

Шлях B

  • Росія – Польща
  • Швеція – Чехія

Шлях C

  • Італія – Північна Македонія
  • Португалія – Туреччина
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