Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

"Північний потік-2" зупинять у разі наступу Росії на Україну

11:10
Потік може не потекти - фото 1
Потік може не потекти / Газпром

Вашингтон очікує на зупинку газопроводу «Північний потік-2» у разі, якщо Росія здійснить нове вторгнення в Україну.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час виступу в комітеті Сенату США із закордонних справ 7 грудня.

американські чиновники під час слухань повідомили членам Конгресу, що мають «розуміння» з Німеччиною щодо закриття трубопроводу.

«Я думаю, якщо президент Путін вторгнеться в Україну, то ми очікуємо, що газопровід буде зупинено», – сказала Нуланд.

Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Захід може використовувати «Північний потік-2» для тиску на Росію стосовно України.

«Зараз газ не поставляють через цей газогін, це значить, що він не працює. А це значить, що він не є важелем тиску для Путіна. Навпаки, Захід може використовувати його як важіль тиску: якщо Володимир Путін хоче, щоб газ поставлявся трубопроводом, то, можливо, він не схоче ризикувати і наступати на Україну», – заявив Салліван 7 грудня.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін близько двох годин розмовляли по відеозвʼязку 7 грудня. Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Країни Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати збройне вторгнення до України.

У Білому домі за підсумками розмови повідомили, що президент Байден «дав чітко зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
США Джо Байден Північний потік-2 Виктория Нуланд Війна на Донбасі Владимир Путин Новини Мир
Другое на тему
В Беловежской Пуще состоялись похороны СССР - фото 1
Беловежский распад: Как добивали СССР
17:10
Олаф Дев'ятий - фото 1
Новий канцлер Німеччини склав присягу
14:30
Байден попередив Путіна про наслідки агресії проти України - фото 1
Байден і Путін обговорили Україну онлайн, Росію попередили
08:56
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30 ноября, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27 ноября, 10:45
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02 ноября, 08:50