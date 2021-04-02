«Північний потік-2» та його будівництво вбивають довкілля
Використання технологічно застарілих суден та обладнання під час добудови газопроводу «Північний потік-2» може призвести до виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Росія, через відмову іноземних компаній від залучення передового технологічного флоту, змушена проводити добудову «Північного потоку-2» власними можливостями, які на сьогодні представлені суднами, що перебувають у передаварійному стані та є технологічно застарілими.
Зокрема це судна: Venie, «Владислав Стрижов», «Юрий Топчев», «Умка», Vengery, «Финвал», Errie, «Катунь».
за даними СЗР, судно «Катунь» з 16 березня перебуває на ремонті у доку порту Мункебо (Данія). Має зовнішні пошкодження не лише корпусу, але й елементів управління. Зі свого боку, тактико-технічні характеристики судна «Умка» вже не відповідають максимальним швидкостям і навантаженням, за яких Росія докладає зусиль для завершення будівництва.
«За оцінками експертного середовища, використання технологічно застарілих суден та обладнання в майбутньому збільшує імовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу за будь-яких пікових навантажень», - йдеться у повідомленні розвідників.