«Північний потік-2» та його будівництво вбивають довкілля

Росія "забила на екологію" / Північний потік-2

Використання технологічно застарілих суден та обладнання під час добудови газопроводу «Північний потік-2» може призвести до виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Росія, через відмову іноземних компаній від залучення передового технологічного флоту, змушена проводити добудову «Північного потоку-2» власними можливостями, які на сьогодні представлені суднами, що перебувають у передаварійному стані та є технологічно застарілими.

Зокрема це судна: Venie, «Владислав Стрижов», «Юрий Топчев», «Умка», Vengery, «Финвал», Errie, «Катунь».

за даними СЗР, судно «Катунь» з 16 березня перебуває на ремонті у доку порту Мункебо (Данія). Має зовнішні пошкодження не лише корпусу, але й елементів управління. Зі свого боку, тактико-технічні характеристики судна «Умка» вже не відповідають максимальним швидкостям і навантаженням, за яких Росія докладає зусиль для завершення будівництва.

«За оцінками експертного середовища, використання технологічно застарілих суден та обладнання в майбутньому збільшує імовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу за будь-яких пікових навантажень», - йдеться у повідомленні розвідників.