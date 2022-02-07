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Північна Корея фінансує свою ракетну програму за рахунок крадіжок криптовалют

09:53
Во славу товстого диктатора - фото 1
Во славу товстого диктатора / Піксабей

За даними ООН, минулого року хакери Північної Кореї викрали криптовалюти на мільйони доларів – такі кібератаки стали джерелом фінансування ядерної та ракетної програми Пхеньяну.

Спостерігачі ООн заявили, що "кібератаки, зокрема на криптовалютні активи, залишаються важливим джерелом доходу" для Північної Кореї, і що вони отримали інформацію про те, що північнокорейські хакери продовжують атакувати фінансові установи, криптовалютні фірми та біржі.

У період з 2020 до середини 2021 року кіберзловмисники вкрали цифрових активів на суму понад 50 мільйонів доларів. Кібератаки були спрямовані як мінімум на три криптовалютні біржі у Північній Америці, Європі та Азії.

Повідомляється, що висновки були передані до комітету санкцій ООН.

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КНДР ракетные войска криптовалюта ООН Биткоин Ким Чен Ын Новини Мир
Українська правда
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