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Пішов з життя ударник The Rolling Stones

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Чарлі Воттс та Мік Джаггер, 1975-й - фото 1
Чарлі Воттс та Мік Джаггер, 1975-й / Гетті Іміджес

Британський музикант, барабанщик рок-групи The Rolling Stones Чарлі Воттс помер у віці 80 років 24 серпня 2021 року.

Чарлі Воттс - один з найбільших барабанщиків усіх часів. Його ім'я присутній в списках найбільш видатних барабанщиків, які складають музичні видання. З 1963 року він виступав з групою The Rolling Stones.

Воттс помер 24 серпня в одній з лікарень Лондона в оточенні своєї родини, сказано в заяві агента музиканта.

Пішов з життя ударник The Rolling Stones - фото 208920

У серпні Чарлі Воттс відмовився брати участь в гастрольному турі The Rolling Stones, який раніше відклали через пандемію коронавірусу.

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