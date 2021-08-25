Пішов з життя ударник The Rolling Stones
Чарлі Воттс та Мік Джаггер, 1975-й / Гетті Іміджес
Британський музикант, барабанщик рок-групи The Rolling Stones Чарлі Воттс помер у віці 80 років 24 серпня 2021 року.
Чарлі Воттс - один з найбільших барабанщиків усіх часів. Його ім'я присутній в списках найбільш видатних барабанщиків, які складають музичні видання. З 1963 року він виступав з групою The Rolling Stones.
Воттс помер 24 серпня в одній з лікарень Лондона в оточенні своєї родини, сказано в заяві агента музиканта.
У серпні Чарлі Воттс відмовився брати участь в гастрольному турі The Rolling Stones, який раніше відклали через пандемію коронавірусу.
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