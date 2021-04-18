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Пішла з життя британська актриса, зірка Peaky Blinders

14:04
Гелен Маккрорі - вічна пам'ть - фото 1
Гелен Маккрорі - вічна пам'ть

Британська акторка Гелен Маккрорі, відома за ролями у серії фільмів про Гаррі Поттера та серіалі Peaky Blinders померла від раку.

Про це в Twitter повідомив її чоловік, актор Деміен Льюїс.

Зірка кіно померла від раку.

«Я з розбитим серцем повідомляю, що після героїчної боротьби з раком красива і сильна жінка Гелен МакКрорі померла. Вона померла так само, як і жила. Безстрашно. Боже, як ми любимо її та знаємо, як нам пощастило, що вона була в нашому житті», – написав він.

52-річна акторка зіграла матір Драко Нарцису Малфой у фільмах про Гаррі Поттера. Крім того, перевтілювалася у дружину прем’єр-міністра Великої Британії Тоні Блера Шеррі у фільмі «Королева», а також у Поллі Шелбі в серіалі Peaky Blinders.

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Дэмиэн Льюис Острые козырьки смерть Шоубіз Звезды
УНІАН
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