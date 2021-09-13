Піід час пиятики загинув впливовий суддя Печерського суду

Суддя Писанець

11 вересня в селі Погреби під Києвом помер суддя Печерського суду міста Києва Віталій Писанець.

Писанець судовий процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета і неодноразово продовжував арешти підозрюваним у здійсненні цього злочину.

Про обставини смерті Писанця в оприлюдненому 12 вересня офіційному повідомленні поліції не йдеться, проте відомо, що кримінальне провадження здійснює Державне бюро розслідувань.

Проте, з неофіційних джерел відомо, що Писанець був не один. З суддею пиячили його знайомі - колишній адвокат та поліцейський. Будинок, у якому знайшли мертвим Писанця, є власністю військового пенсіонера у відставці Онопенку П. У чоловіка також є недійсне адвокатське посвідчення. Третім був слідчий Солом'янського управління Головного управління Нацполіції в Києві Хоменко Є.

Під час перебування в будинку Писанець перечепився через вазу, впав на підлогу й помер. На тілі чоловіка не знайшли сліди насилля, повідомляє Obozrevatel, посилаючись на власні джерела та дані правоохоронців. За його відомостями, можливо, смерть чоловіка настала через те, що відірвався тромб.

Правоохоронці повідомили, що суддя знайдений мертвим у вітальні житла – тіло лежало на животі, а на футболці, на обличчі, зокрема, у ділянці носа, були помітні плями бурого кольору (можливо, кров). "У суботу… в селі Погреби… чоловік відпочивав у будинку знайомого, де за розпиванням спиртного трапився конфлікт", – дізналися журналісти.

Будинок знаходиться у Погрбеха за адресою вул. Центральна, 6. Правоохоронці дізналися про смерть судді 11 вересня близько 23 години.

"…Чоловіки розпивали спиртні напої, згодом між ним і суддею виник раптовий конфлікт, під час якого останній завдав тілесних ушкоджень Хоменку.... нібито після цього Писанець перечепився через вазу і впав на підлогу. Товариші надавали йому допомогу, але врятувати не змогли. Зрозумівши, що той помер, вони викликали швидку допомогу", – йдеться у матеріалі.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство), поділилися у прес-службі Офісу генпрокурора. Всі обставини того, що сталося, з’ясовують правоохоронці.