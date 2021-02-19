Підозра Шарію: Що має СБУ робити далі

Вороги України нікуди не зникли

СБУ оголосила підозру проросійському пропагандисту Шарію. На цьому не треба зупинятись.

Якщо підозра Шарію - це не просто піар-акція СБУ, то хочу нагадати Службі Безпеки, що такою самою «дискредитацією державної політики», «поширенням викривленої інформації про події на сході України» і «розпалюванням конфліктів», які закидають Шарію, займався і займається і на каналах Медведчука, і на НАШому, і в YouTube і в телеграмі цілий список персонажів, які не переховуються на віллі в Коста-Дорада, а преспокійно сидять тут, в Києві.

Наприклад, ведучий NewsOne Руслан Коцаба, який розповідав в ефірі, як Україна «спробувала упокорити повсталий Донбас з допомогою танків».

Наприклад, екс-підручна Януковича Лукаш, яка називала на тому ж NewsOne терористичні утворення «не сдавшийся Донбасс» і розповідала, як «Росія допомагає Донбасу».

Наприклад знаний виконавець Мурки Ренат Кузьмін, який на 112 бідкався, що «создание “ЛДНР” было отчаянной попыткой этих территорий защититься от государственных преступников, захвативших власть в Киеве».

Наприклад, юрист Януковича Портнов, який публічно вимагав розслідування «плівок Деркача» і навіть написав план для такого розслідування під назвою «25 конкретних слідчих дій». Зараз цей «план» з сайту Портнова видалений, але там досі висить url з такою назвою і в гуглі купа згадок про цей «план» і його прямого цитування.

І цей список можна продовжувати безкінечно. Бондаренко, Влащенко, Голованов, Співак, вічно молодий вічно п’яний Червоненко... І багато інших, які продовжують робити те, за що Шарія викликають на допит. Не в Іспанії, тут, в Києві. «Екстрадувати» на допит в СБУ їх набагато легше, ніж з Коста-Дорада. Якщо, звичайно, СБУ бореться з антиукраїнською пропагандою, а не робить вигляд, що бореться, щоб потім списати на «деякі проблеми з логістикою».

Пост Олени Трибушної на фейсбуці: