Перспективы работы в IT в Украине

Информационные технологии в наше время - одна из наиболее востребованных отраслей. Связано это с автоматизацией и компьютеризацией всех сфер производства.

Ранее для того, чтобы стать программистом или другим работником сферы IT, требовалось высшее образование - сейчас же обучиться может любой желающий.

Плюсы работы в сфере айти

Начиная обучаться этой профессии, вы получаете целый ряд преимуществ:

востребованная специальность. На людей, разбирающихся в коде ПО, всегда высокий спрос, и у вас не будет недостатка вакансий;

высокая зарплата. Работодатели стараются создать хорошие условия для специалистов, чтобы сделать привлекательным сотрудничество именно со своей компанией;

хорошие перспективы карьерного развития. В зависимости от своих умений специалисты IT делятся на junior ("младшие", начинающие, с базовыми знаниями), middle ("айтишники" с опытом) и senior ("старшие", продвинутые). Есть и возможность сферы деятельности на более прибыльную - например, разработку приложений;

работник сферы компьютерных технологий не привязан к месту и может выполнять заказы, находясь в любой точке мира.

Как видим, это очень привлекательная профессия. Но на первый взгляд кажется очень сложной. Если вы пока имеете об IT смутное представление, но хотите разбираться, можно пройти курсы программирования в Киеве или другом крупном городе Украины: Харькове, Львове, Днепре, Луцке. У компании есть филиал и в Ташкенте.

Если вы предпочитаете онлайн-занятия, школа ITEA готова предложить и такой формат.

Какие специальности можно получить?

В ITEA доступны такие специальности, как:

тестировщик;

дизайнер;

frontend-разработчик;

Javascript-разработчик;

data science;

разработчик игр, мобильных приложений;

управляющий персоналом и проектами;

программист на C++, Java, PHP.

Те же направления предлагаются и в онлайн-формате.

Помимо собственно обучения, вы пройдёте программу Roadmap, нацеленную на трудоустройство. После её прохождения вакансии находят 95% учеников. ITEA уже выпустила больше 14 тысяч разработчиков, тестировщиков, программистов, веб-дизайнеров и других специалистов.

Сама компания занимается образованием в сфере высоких технологий уже 6 лет. За это время она прошла путь от небольшой школы до всеукраинской сети, постоянно улучшала и дополняла курсы. Преподаватели сами имеют большой опыт в IT, много лет успешно сотрудничают с топовыми компаниями в этой области.