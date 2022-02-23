Перша порція: США, ЄС і Велика Британія запровадили жорсткі санкції проти Росії

Союзники на забули про Україну / Білий дім

22 лютого Росія почала потрохи платити за свої злочини проти України.

У зв’язку з визнанням Росією ОРДЛО, США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія та Німеччина запровадили проти РФ санкції.

Першими привіт Путіну передали британці, позбавлені бюрократичних перемон піся Брексіту.

Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти РФ за визнання ОРДЛО — прем’єр Джонсон заявив, що під санкції потрапили п’ять російських банків, а також олігархи Геннадій Тимченко та брати Ротенберги.

Будь-які активи, які вони мають у Британії, будуть заморожені, а особам буде заборонено приїжджати в країну.

Далі Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією терористичних угрупувань "Л/ДНР"

Президент США Байден запровадив санкції проти двох російських державних банків: "Внешэкономбанк" та "Промсвязьбанк", російських еліт та членів їхніх родин, а також проти суверенного боргу Росії.

Американські санкції проти держборгу РФ передбачають, що російський уряд не зможе залучати гроші на західних ринках цінних паперів для фінансування держбюджету.

Хто такий, заради Бога, Володимир Путін, щоби вирішувати, де проголошувати нові незалежні держави у світі на території сусідніх держав?" — Байден заявив, що Росія вже почала вторгнення до України та відкрито оголосила війну світу.

Після заяви президента дипломатичного ляпаса відвісив Росії голова Держдепу Блінкен, він скасував зустріч з Лавровим, заки Росія не зрозуміє, шо наробила.

Шикарний тролінг від голового дипломата ЄС

У той же час міністри закордонних справ Євросоюзу затвердили санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України.

Також про санкції проти агресора оголосили Канада, Австралія та Японія.

Всі разом пообіцяли, що це лише перший крок.