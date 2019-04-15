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ПЦУ "отпоет" Порошенко – ФОТО

13:31
ПЦУ "отпоет" Порошенко - фото 1
ПЦУ "отпоет" Порошенко

ПЦУ будет молиться за победу Порошенко и "здравого" смысла. Сеть отреагировала шутками.

Началось все с поста протоиерея ПЦУ Александра Дедюхина. Батюшка неоднократно поддерживал действующего гаранта и даже гневно обращался к Зеленскому.

"Все придумали сами": у гаранта пояснили за черный пиар против Зе

Но этого ему оказалось мало и он решил побороться за голос избирателя более рьяно... с помощью Бога

"Завтра начнем читать Псалтырь за победу Пороха и здравого смысла. У нас неделя. По количеству записавшихся людей получается что псалтырь будет прочитываться 12 раз в день", - написал священник.

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Тут же нашлись шутники, которые сравнили молитву за победу с отпеванием гаранта. И есть от чего. Рейтинги Петра Порошенко оставляют желать лучшего.

"В первый раз вижу, чтобы так отпевали", "И о еже простится ему всякому прегрешению, вольному же и невольному", - пишут люди.

Интересно, услышит ли Господь молитвы батюшки?

ПЦУ 'отпоет' Порошенко – ФОТО - фото 179473

Напомним, соло-дебаты Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" завершились тем, чем, собственно, и были изначально - митингом. На нем действующий президент решил не пренебрегать шоуменством, в котором ранее обвиняли Зеленского.

За неделю до второго тура выборов президента Украины, исход которых уже известен на 98%, команда Порошенко решила идти ва-банк и применила шоу-эффекты.

Те самые, из-за которых комик Владимир Зеленский был назван клоуном.

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Петр Порошенко Выборы президента 2019 Новости Украина
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