ПЦУ "отпоет" Порошенко – ФОТО

ПЦУ "отпоет" Порошенко

ПЦУ будет молиться за победу Порошенко и "здравого" смысла. Сеть отреагировала шутками.

Началось все с поста протоиерея ПЦУ Александра Дедюхина. Батюшка неоднократно поддерживал действующего гаранта и даже гневно обращался к Зеленскому.

Но этого ему оказалось мало и он решил побороться за голос избирателя более рьяно... с помощью Бога

"Завтра начнем читать Псалтырь за победу Пороха и здравого смысла. У нас неделя. По количеству записавшихся людей получается что псалтырь будет прочитываться 12 раз в день", - написал священник.

Тут же нашлись шутники, которые сравнили молитву за победу с отпеванием гаранта. И есть от чего. Рейтинги Петра Порошенко оставляют желать лучшего.

"В первый раз вижу, чтобы так отпевали", "И о еже простится ему всякому прегрешению, вольному же и невольному", - пишут люди.

Интересно, услышит ли Господь молитвы батюшки?