Павла Шеремета могли убить по приказу Лукашенко: слив прослушки

Убийство Шеремета до сих пор не раскрыто / УП

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появился новый старый подозреваемый. Это белорусский диктатор Александр Лукашенко.

В понедельник, 4 января, на сайте "Белорусский народный трибунал" появилась запись разговора, датированного апрелем 2012 года.

На пленке якобы записано совещание у главы белорусского КГБ Вадима Зайцева. В ходе совещания Зайцев нарезает подчиненным задачи по устранению неугодных "бацьке" людей, в том числе - Павла Шеремета.

Особо подчеркивается, что его непременно нужно взорвать - в назидание остальным.

Также кагебешники якобы получили от "бацьки" на это полтора миллиона долларов.

"Из записи следует, что в 2012 году КГБ Республики Беларусь вело подготовку операции по устранению своих политических оппонентов на территории других государств. Таким образом эта активность является актом агрессии как к России, так и к Германии и фактически актом государственного терроризма, требующего серьезного расследования...", - говорится в статье, сопровождающей аудио беседы..

Акт государственного терроризма белорусских властей задокументирован:

Павел Шеремет был взорван в машине в Киеве летом 2016 года. Убийство белорусского журналиста до сих пор не раскрыто, в настоящее время основной версией следствие является так называемый "украинский след", а исполнителями следователи считают музыканта Андрея Антоненко, доктора Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь и волонтеров с криминальным прошлым по фамили Грищенко. При этом в версия следствия много раз были выявлены нестыковки и противоречия.

Также в январе 2020 Нацполиция заявили, что получила новые сведения о заказчиках преступления и также получила разрешение на расследование в неназванной европейской стране.