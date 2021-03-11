"Партію Шарія" хочуть заборонити - судове засідання вже призначено

Незабаром червоні кульки знову стануть просто кульками / Таймер

Наступ на антукраїнські сили триває. Наступним кроком стане закриття проросійської політсили "Партія Шарія". Вже 6 квітня відьбудеться перше судове засідання у справі.

Опікується цією потрібною справою міністр юстиції Денис Малюська.

Малюска заявив, що «Партія Шарія» вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, про що розлого написав у себе на фейсбуці.

«Базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та Служби безпеки України, ми подали до Окружного адміністративного суду м.Києва позов про заборону діяльності політичної партії «Партія Шарія», - повідомив Малюська.

Він зазначив, що підставами для подання позову стали «численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує у якості свого «лідера» - паном Шарієм».

Як додав Малюська, «нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України «Про політичні партії в Україні».

«Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб. Але, як свідчать матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди», - зазначив міністр юстиції.

25 лютого Шарія, який підозрюється у державній зраді, оголошено у державний розшук.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії «Партія Шарія» і призначив підготовче засідання на 6 квітня 2021 року.