Партія "Голос" виявилась ще тими упирями

Ганебний "Голос" / Укрінформ

На минулих парламентських виборах для багатьох людей нова партія на чолі зі співаком Вакарчуком стереотипно вважалась чи не єдиним притомним вибором. За 2 з половиною роки ці сподівання виглядають знущанням.

Про внутрішню кухню "Голосу" розповідає нове розслідування "Бігус-Інфо".

Партія не захотіла звітувати за власні фінанси і розсварилась з НАЗК. Сьогодні у партії розкол, одні депутати звинувачують інших в роботі на Ахметова, другі кажуть на перших, що ті працюють з ОП.

Схоже, "Голос" не витримав випробування не лише владою, а й грошима.

Серед витрат партії Нацагентство знайшло:

– 600 тисяч за на “копіпаст” аналітичних звітів Опори,

– 52 тисячі грн за переклад вже перекладених законів.

Також розслідуквачі отримали інформацію про витрати партії, яких ще не бачило НАЗК (бо ж Уряд досі дозволяє партіям "карантинити" від звітів). Наприклад, про 2 мільйони на усні консультації у дуже підозрілої фірми, яка фігурує в судових справах. Чи сотні тисяч на послуги від майбутніх депутатів Київради від своєї ж партії.

З 2016-го року політичні партії отримують державне фінансування. Крім того, партії можуть, дотримуючись законодавства, отримувати кошті від донорів – прихильників партій чи бізнесу. Про отримані і витрачені кошти політсили мають щоквартально звітувати. Щоправда, через карантин Верховна Рада дозволила партіям не подавати звіти. Цим парламентські партії користуються і донині.

Партія “Голос” перші гроші з бюджету отримала у 2020-му. Тоді їй виділили 139 мільйонів гривень (ще 60 мільйонів надійшло партії як приватні внески). Звітів подала тільки за перші два квартали. На 2021-ий рік партії було передбачено 81,5 мільйони гривень з бюджету (наразі через рішення НАЗК про призупинення фінансування не всі кошти перераховані). На 2022-ий рік “Голосу” заплановано 103,5 мільйони гривень з бюджету.

Законопроект, що відновлює обов’язкове звітування партій про їхні фінанси, народні депутати мали розглянути на останньому перед зимовими канікулами засіданні парламенту. Проте в зал його так і не винесли.

Куди "Голос" витрачав мільйони платників податків і кошти донорів - дивіться розслідування Бігус-Інфо: