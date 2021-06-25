Папаньки: "Дизелі" почали знімати 4 сезон

Папаньки знову в тренді / СТБ

23 червня стартували зйомки четвертого сезону улюбленого сімейного серіалу «Папаньки» на замовлення телеканалу СТБ. У продовженні історії на чотирьох друзів і їхніх коханих чекає ще більше пригод.

Головних героїв грають Євген Сморигін, Єгор Крутоголов, Євген Гашенко та Андрій Федінчик зі своїми серіальними супутницями ― Лілією Ребрик, Ольгою Арутюнян, Ольгою Атанасовою і Наталкою Денисенко.

Сюжет 4 сезону

У 4 сезоні «Папаньок» персонаж Єгора Крутоголова продовжує підкорювати простори бізнесу, тільки тепер готельного.

― У цьому сезоні я будую свій готель! А оскільки бізнесмен із мене такий собі, ― ну, я маю на увазі мого персонажа (сміється): він більше думає про друзів, про тусовки з ними, про те, щоб допомогти їм і самому кайфонути. І це моєму персонажеві відгукнеться, бо бізнес ― це серйозно, і за ним потрібно стежити, як, власне, і за дітьми, ― розповідає Єгор Крутоголов.

У новому сезоні продовжиться лінія сусідства Єгора і Бориса Івановича. Але тепер уже не вдома, а в готелі, де Борис Іванович теж працюватиме. Крім робочих справ у Єгора буде чимало домашніх турбот, адже тепер він уже двічі папанька.

З недитячими проблемами своїх дітей зіткнеться і Женя Малишев ― персонаж Євгена Сморигіна. Його дочці ― Віці ― виповниться 18 років, і їй уже нічого не можна заборонити. І син Максим тепер майже підліток. Творці серіалу інтригують, що в 4 сезоні Віка по-справжньому піде з дому і житиме у свого хлопця.

― А ще у нас на передній план вийде персонаж Ольги Миколаївни, яку грає Вікторія Булітко. Ми отримали десятки тисяч прохань від поціновувачів серіалу в YouTube, безліч листів на пошту, на месенджери з текстом: «Введіть Ольгу Миколаївну в серіал!» Раніше це був такий прохідний персонаж, а зараз вона буде на рівні практично головних героїв. Це несподіванка, яка відкриється відразу в першій серії, ― каже Олексій Бланар.

Інтригою залишається і те, які стосунки будуть в Ольги Миколаївни з Микитою ― персонажем Євгена Гашенка. Не менш хвилююче питання: з ким же одружився Саша наприкінці 3 сезону. Автори поки не розкривають цього секрету, але кажуть, що герой Андрія Федінчика в 4 сезоні аж ніяк не буде готовим до сімейного життя.

Фішка нового сезону

Ще в новому сезоні з'явиться новий головний персонаж-антагоніст ― співвласник готелю Стас. Він почне створювати неприємності для всіх папаньок, усі від нього будуть страждати: і Єгор, і Микита, який працює управителем у готелі, і Женя Малишев через свою дружину, а зрештою і Саша теж.

Хто працює над серіалом

Над четвертим сезоном працює та сама знімальна група: оператор-постановник ― Костянтин Чумаков, художниця-постановниця ― Олександра Кодій, керівниця департаменту гриму ― Ірина Бєліна, керівниця департаменту костюмів ― Тамара Демченко. І незмінна керівниця проєкту ― Наталія Каптан. До згуртованої команди приєднався новий режисер-постановник ― Валерій Шалига. Роботу над «Папаньками»-4 він символічно розпочав у свій день народження.

― У мене сьогодні свято і мені приємно відзначати його на майданчику з «Папаньками». Після перегляду трьох попередніх сезонів я всіх знаю і заочно вже всіх люблю. І дуже сподіваюся, що увіллюся в згуртований колектив. Це дуже крутий проєкт, я як папанька з досвідом, батько 3 дітей, деякі серії беру навіть на озброєння, ― каже режисер-постановник Валерій Шалига й урочисто розбиває тарілку.

Дата виходу 4 сезону

Прем'єра нового сезону серіалу «Папаньки» в ефірі СТБ запланована на 2022 рік.