Откачка жидких бытовых отходов ассенизаторскими машинами

Откачка жидких бытовых отходов

Компания АСК предоставляет услуги по очищению выгребных ям. Сотрудники фирмы обеспечивают качество услуг на резервуарах разной глубины и объема.

С помощью специализированной техники можно поддерживать чистоту канализационной системы, избегая засоров и проблем.

Виды и стоимость услуги

Аварийно Сервисная Компания имеет официальные договора со сливными станциями. Автопарк 5 машин позволяет произвести откачку быстро и без задержек. Ассенизаторская машина выезжает по первому звонку.

Цена формируется на основании нескольких факторов:

объем ямы;

тип отходов;

местоположение объекта;

необходимость дополнительного оборудования;

время приезда.

Мы работаем в Киевской области и в самом Киеве. У нас разный объем ассенизаторов 3, 5, 7, 10 тон бочки.

Стоимость услуги по кубометрам:

цена за откачку пяти кубов – 1200 грн.;

очистка ямы в шесть кубометров – 1350 грн.;

за семь кубов – 1450 грн.;

выкачать выгребную яму в десять кубов – 1900 грн.

Если объект находится за пределами Киева, стоимость дороги оплачивается в размере 33 грн. за километр.

Нашими клиентами являются владельцы домов и коттеджей. Фирма АСК занимается откачкой ям независимо от глубины и объема. Хорошая оснащенность ассенизаторских машин позволяет выполнить работу за один заход. Мы откачиваем жир, мул, жидкие отходы и многое другое.

Как оформить заказ?

У нас договор с Водоканалом на откачку жидких отходов, выгребных ям. Оформить заявку можно по телефону или на сайте Mtservice.

Осуществив звонок в диспетчерскую, вам будет предоставлена подробная консультация по оказываемой услуге и ее стоимости. Сумма, названная диспетчером, будет итоговой и не изменится. В нашей компании отсутствуют доплаты и наценки, которые не указаны в прайсе.

Мы дорожим нашими клиентами и репутацией компании. Поэтому у нас выгодные условия. Оплатить заказ можно любым способом после выполнения работы. А заявка оформляется на любое удобное для клиента время.

Совет специалистов по правильной эксплуатации выгребных ям

Откачка жидких бытовых отходов должна производиться вовремя. Без должного ухода и при переполненности выгребной ямы, сливные трубы заполняются водой. Это чревато отказом в работе таких сантехнических приборов, как: душ, унитаз, раковины. Это может повлечь за собой затраты на ремонт и прочистку канализации. Своевременная откачка позволит сэкономить время и деньги на обслуживание системы.

О работе компании

Со временем работы мы сформировали несколько дежурных точек в Киеве. Работа осуществляется во всех районах и по Киевской области. Специалисты компании выезжают оперативно и ко времени заказа, без задержек.

Сотни довольных клиентов заказывают услугу по откачке именно у нас. Благодаря слаженной работе и профессионализму сотрудников, мы можем гарантировать 100% качество работы. Наш автопарк рассчитан на любое количество работы.

Основной принцип деятельности компании основан на удовольствии клиента от проделанной работы, использования хорошего оборудования и индивидуального подхода для решения проблем. Благодаря этим факторам, наша фирма выгодно отличается среди прочих представителей на рынке и занимает лидирующие позиции в сфере оказания услуг.