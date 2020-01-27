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Отдых в Трускавце в 2020 году: обзор самых популярных санаториев

17:16
Где лучше отдохнуть в Трускавце? - фото 1
Где лучше отдохнуть в Трускавце?

Планируете отдохнуть с пользой для здоровья по лучшему соотношению качества и цены? Не обязательно ехать на дорогие зарубежные курорты – хорошо провести время и улучшить состояние здоровья можно и не покидая Украину.

Советуем заказать путевку в один из санаториев Трускавца и наслаждаться потрясающим отдыхом!

Трускавец – уникальный бальнеологический курорт, который находится на Прикарпатье. Это чистый, живописный городок, невдалеке от которого произрастают реликтовые леса. А еще – здесь чистейший воздух, мягкий климат и уникальная минеральная вода, творящая чудеса.

Трускавец: лучшие санатории и их инфраструктура

Отдых в Трускавце в 2020 году: обзор самых популярных санаториев - фото 194941

В городе много хороших санаториев, соответствующих европейским стандартам. Одни из лучших санаториев Трускавца (судя по инфраструктуре, условиям лечения, отзывам гостей и рейтингу sanatorii-karpat.com):

  • «Алмаз»;
  • «Женева»;
  • «Днепр-Бескид»;
  • «Лесная песня»;
  • «Карпаты»;
  • «Кристалл»;
  • «Молдова» и т.д.

Номера там чистые и просторные, оборудованные новой мебелью и современной бытовой техникой. Также в каждом санатории есть интернет, спутниковое телевидение, необходимые бытовые мелочи. А внимательный и высококвалифицированный персонал позаботится о том, чтобы каждому гостю было комфортно и уютно.

На территории здравниц не заскучаешь. Там есть все для интересного времяпрепровождения. Бассейны, сауны, финские бани, тренажерные залы, детские и спортивные площадки, фитобары, бильярд помогут отдохнуть с пользой для здоровья и содержательно.

Лучшие здравницы Трускавца расположены невдалеке от центра, в благоустроенной и чистой парковой зоне. Советуем не ограничиваться пребыванием на их территории и совершить вылазку в городок. Трускавец хоть и небольшой, но очень живописный. Здесь есть, что посмотреть даже искушенным путешественникам. Рекомендуем посетить:

  • Старинные греко-католические церкви.
  • Музей М. Биласа.
  • Городской исторический музей.
  • Епархиальный музей.

Также осмотрите многочисленные городские памятники, пройдитесь по сувенирным магазинам. Лучшие презенты, привезенные из Прикарпатья родным и близким – ароматные карпатские травяные чаи, сушенные белые грибы, горный мед.

Курорт, возвращающий здоровье

Отдых в Трускавце в 2020 году: обзор самых популярных санаториев - фото 194942

Курорт Трускавец – уникальное место, где успешно лечат множество заболеваний. Главный лечебный фактор – целебная минеральная вода. Здесь помогут людям, страдающим от болезней:

  • Органов пищеварительного тракта.
  • Почек, мочевыводящих путей.
  • Желчного пузыря.
  • Печени.
  • Дыхательных путей.
  • Эндокринной системы.
  • Кожных покровов.

Самые популярные процедуры, обеспечивающие выраженный оздоровительный эффект: питье минеральной воды «Нафтуся», минеральные, хвойные, бишофитные, жемчужные ванны, восходящий душ, душ Шарко, магнитная физиотерапия и т.д.

Бронирование номеров в Трускавце: когда это делать выгоднее всего?

Отдых в Трускавце в 2020 году: обзор самых популярных санаториев - фото 194943

Бронирование номеров или заказ путевок на оздоровление в Прикарпатье – ответственное дело. Лучше всего делать это через надежный сайт, предоставляющий актуальную и правдивую информацию о каждой здравнице.

Если хотите сэкономить – планируйте поездку на низкий сезон, например, раннюю весну или позднюю осень. Тогда туристов мало и большинство вилл, отелей и здравниц предлагает внушительные скидки. Также рекомендуем следить за обновлениями на нашем сайте. Мы своевременно информируем вас о самых выгодных акциях, скидках и специальных предложениях.

Отправляйтесь любоваться красивыми горными видами, гулять улочками старинного города и укреплять свое здоровье! А мы поможем сделать это быстро и недорого!

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