Отдых в Трускавце в 2020 году: обзор самых популярных санаториев

Где лучше отдохнуть в Трускавце?

Планируете отдохнуть с пользой для здоровья по лучшему соотношению качества и цены? Не обязательно ехать на дорогие зарубежные курорты – хорошо провести время и улучшить состояние здоровья можно и не покидая Украину.

Советуем заказать путевку в один из санаториев Трускавца и наслаждаться потрясающим отдыхом!

Трускавец – уникальный бальнеологический курорт, который находится на Прикарпатье. Это чистый, живописный городок, невдалеке от которого произрастают реликтовые леса. А еще – здесь чистейший воздух, мягкий климат и уникальная минеральная вода, творящая чудеса.

Трускавец: лучшие санатории и их инфраструктура

В городе много хороших санаториев, соответствующих европейским стандартам. Одни из лучших санаториев Трускавца (судя по инфраструктуре, условиям лечения, отзывам гостей и рейтингу sanatorii-karpat.com):

«Алмаз»;

«Женева»;

«Днепр-Бескид»;

«Лесная песня»;

«Карпаты»;

«Кристалл»;

«Молдова» и т.д.

Номера там чистые и просторные, оборудованные новой мебелью и современной бытовой техникой. Также в каждом санатории есть интернет, спутниковое телевидение, необходимые бытовые мелочи. А внимательный и высококвалифицированный персонал позаботится о том, чтобы каждому гостю было комфортно и уютно.

На территории здравниц не заскучаешь. Там есть все для интересного времяпрепровождения. Бассейны, сауны, финские бани, тренажерные залы, детские и спортивные площадки, фитобары, бильярд помогут отдохнуть с пользой для здоровья и содержательно.

Лучшие здравницы Трускавца расположены невдалеке от центра, в благоустроенной и чистой парковой зоне. Советуем не ограничиваться пребыванием на их территории и совершить вылазку в городок. Трускавец хоть и небольшой, но очень живописный. Здесь есть, что посмотреть даже искушенным путешественникам. Рекомендуем посетить:

Старинные греко-католические церкви.

Музей М. Биласа.

Городской исторический музей.

Епархиальный музей.

Также осмотрите многочисленные городские памятники, пройдитесь по сувенирным магазинам. Лучшие презенты, привезенные из Прикарпатья родным и близким – ароматные карпатские травяные чаи, сушенные белые грибы, горный мед.

Курорт, возвращающий здоровье

Курорт Трускавец – уникальное место, где успешно лечат множество заболеваний. Главный лечебный фактор – целебная минеральная вода. Здесь помогут людям, страдающим от болезней:

Органов пищеварительного тракта.

Почек, мочевыводящих путей.

Желчного пузыря.

Печени.

Дыхательных путей.

Эндокринной системы.

Кожных покровов.

Самые популярные процедуры, обеспечивающие выраженный оздоровительный эффект: питье минеральной воды «Нафтуся», минеральные, хвойные, бишофитные, жемчужные ванны, восходящий душ, душ Шарко, магнитная физиотерапия и т.д.

Бронирование номеров в Трускавце: когда это делать выгоднее всего?

Бронирование номеров или заказ путевок на оздоровление в Прикарпатье – ответственное дело. Лучше всего делать это через надежный сайт, предоставляющий актуальную и правдивую информацию о каждой здравнице.

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