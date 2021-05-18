Отдых в Египте с семьей: плюсы и основные вопросы

Отпуск на Красном море — доступный, безопасный и подходящий для всей семьи вариант отдыха. Даже те, кто еще не был на египетских курортах, прекрасно знают их основные преимущества: система "все включено", разнообразный гостиничный фонд, арабское гостеприимство, фантастический мир Красного моря.

А еще здесь находятся уникальные древние артефакты, которые стоит увидеть каждому человеку хотя бы раз в жизни. Многие украинцы любят летать в Египет с детьми — и малышами, и постарше. Комфортный климат, отсутствие визовых формальностей, короткий перелет — плюсы для отдыхающих с семьей.

Когда лететь с малышами в Египет

Золотое время для поездки с детьми — весна и осень. В апреле и октябре погода максимально подходящая для отпуска. Температура до +30 °C, теплое и спокойное море, отсутствие ветров — можно проводить много времени на свежем воздухе, купаться в бассейне и море, гулять по зеленой территории отеля.

Как выбрать отель в Египте

Отправляясь в поездку с малышом, отнеситесь к выбору места размещения ответственно. Рекомендованы отели, ориентированные преимущественно на семейный отдых. Выбирая такие гостиницы в Египте sunfamilyclub.net/countries/egypt, вы обеспечите веселый и запоминающийся отпуск всей семье — не только самым маленьким туристам.

Концепция разработана таким образом, чтобы и подросткам с разнообразными интересами, и малышам от полугода здесь было комфортно и интересно. Тут есть детский клуб, профессиональная анимация с элементами обучения и развития, вся необходимая инфраструктура. В последнее время к преимуществам добавилось трепетное отношение к безопасности. Владельцы и персонал египетских отелей, принимающих гостей с детьми, делают все возможное и даже больше, чтобы отпуск был безопасным, а все стандарты чистоты и социального дистанцирования были выдержаны.

Какой курорт предпочесть

Хургада с песчаными пляжами, на которых есть заход в воду без понтона, — излюбленное место для семейного отдыха в Египте. В Шарм-эль-Шейхе тоже находится немало отелей с песчаными участками пляжа, приспособленными для малышей. Преимущество — мелкий, теплый детский бассейн с горками и игровыми объектами.

Основная цель семейной поездки в египетское лето — накупаться и провести время на солнце (конечно, соблюдая правила безопасности и используя солнцезащитный крем). Исходя из этих целей и выбирайте отель, который станет вашим домом на время отпуска в Египте.