Особенности стиля лофт и использования нержавейки для декора интерьера

Прокат из нержавейки применяется практически повсеместно. Это касается не только различных отраслей промышленности и строительной сферы. Каждый из нас встречается с изготовленными из такого металла изделиями чуть ли не каждый день.

Например, нержавеющая посуда имеется на кухне у практически любой хозяйки. Отличные эксплуатационные характеристики послужили причиной широкого использования материала. Конечно, прежде всего стоит упомянуть непревзойденную антикоррозионную стойкость и невосприимчивость к воздействию атмосферных явлений, способность в зависимости от марки стали выдерживать экстремальные температуры, контактировать с агрессивными химически активными средами.

Но сегодня мы поговорим о несколько необычной для рядового потребителя сфере использования листа или трубы нержавеющей, а также изготовленных из такого проката изделий. Речь пойдет о применении нержавейки в декоративных целях. Созданные из нее детали интерьера и конструкционные элементы часто используют для украшения жилых и коммерческих помещений. Такой декор можно встретить как в домах и квартирах наших соотечественников, так и в магазинах, торговых центрах, офисах, кафе, ресторанах, барах, холлах и местах общего пользования отелей.

На самом деле оригинальные и эстетически привлекательные изделия из нержавеющего проката при творческом подходе можно умело «вписать» в практически любой стиль оформления интерьера. Однако особенно ярко и впечатляюще они выглядят тогда, когда помещение сделано в стиле лофт. Давайте разберемся в особенностях такого сочетания, чтобы понять все выгоды применения нержавеющего декора.

Стиль лофт — рожденный в Нью-Йорке

Сперва многим кажется, что в основе философии стиля лофт лежат брутальность, агрессивность, неприятие устоявшихся канонов. Однако так видится лишь на первый взгляд. Оформление интерьера в таком стиле дает возможность ощутить себя невероятно комфортно и свободно, избавиться от стереотипов, дать волю своей фантазии. При этом помещения в стиле лофт выглядят не просто необычно, но еще и очень современно. Идея обустроить старые для жилья неиспользуемые чердаки, помещения обанкротившихся заводов и фабрик, заброшенные склады впервые пришла нью-йоркским архитекторам и дизайнерам. А первыми жителями таких квартир стали представители богемы города Большого Яблока — живописцы, артисты, музыканты, писатели и сценаристы. Они по достоинству оценили, как новый на то время стиль буквально преобразил казавшиеся безнадежными с точки зрения практического использования бывшие промышленные и технические помещения.

Оригинальность и гармоничность предложенной концепции послужила быстрому успеху стиля. Лофт помимо жилищ последовательно «завоевал» нью-йоркские офисы и рестораны, пабы и выставочные залы и т.д. Ему стало тесно в пределах одного города и стиль быстро стал популярен во всем мире. Если говорить коротко, то основные принципы лофта — это как можно больше свободного, незагроможденного пространства, высокие потолки и сочетание в декоре новых современных и старых индустриальных элементов.

Урбанистический стиль требует наличия неотделанного кирпича, бетона, открытых, не спрятанных от человеческого взора труб, проводов и вентиляционных выходов. И, конечно же приветствуется использование металла. Изделия из нержавейки, как никакие другие, гармонично смотрятся в этой «вакханалии». Но присмотревшись, понимаешь, что находиться в таких помещениях очень уютно, а показная брутальность на поверку оказывается стремлением создать максимально естественный и комфортный интерьер.

Нержавейка и лофт — «сладкая» парочка

Из нержавеющего проката можно изготовить несколько видов изделий — детали декора интерьера, конструктивные элементы и даже отделочные материалы. Назовем только несколько интересных вариантов применения нержавейки:

покрытие пола;

декоративные панно;

обшивка дверей;

кованые решетки на окна или камин;

ножки столов и стульев, перила для кресел, мебельная фурнитура;

ограждения лестниц;

перила для балконов.

модели судов и автомобилей;

рамки для фото и картин;

подставки для комнатных растений;

светильники;

часы.

Такие, а также множество других изделий из нержавеющего проката прекрасно дополнят оформленное в стиле лофт помещение.