Володимир Зеленський Олімпіада 2020 Карантин в Україні Північний потік-2 Війна на Донбасі Досьє

Особенности стиля лофт и использования нержавейки для декора интерьера

21:59
Особенности стиля лофт и использования нержавейки для декора интерьера - фото 1

Прокат из нержавейки применяется практически повсеместно. Это касается не только различных отраслей промышленности и строительной сферы. Каждый из нас встречается с изготовленными из такого металла изделиями чуть ли не каждый день.

Например, нержавеющая посуда имеется на кухне у практически любой хозяйки. Отличные эксплуатационные характеристики послужили причиной широкого использования материала. Конечно, прежде всего стоит упомянуть непревзойденную антикоррозионную стойкость и невосприимчивость к воздействию атмосферных явлений, способность в зависимости от марки стали выдерживать экстремальные температуры, контактировать с агрессивными химически активными средами.

Но сегодня мы поговорим о несколько необычной для рядового потребителя сфере использования листа или трубы нержавеющей, а также изготовленных из такого проката изделий. Речь пойдет о применении нержавейки в декоративных целях. Созданные из нее детали интерьера и конструкционные элементы часто используют для украшения жилых и коммерческих помещений. Такой декор можно встретить как в домах и квартирах наших соотечественников, так и в магазинах, торговых центрах, офисах, кафе, ресторанах, барах, холлах и местах общего пользования отелей.

На самом деле оригинальные и эстетически привлекательные изделия из нержавеющего проката при творческом подходе можно умело «вписать» в практически любой стиль оформления интерьера. Однако особенно ярко и впечатляюще они выглядят тогда, когда помещение сделано в стиле лофт. Давайте разберемся в особенностях такого сочетания, чтобы понять все выгоды применения нержавеющего декора.

Стиль лофт — рожденный в Нью-Йорке

Сперва многим кажется, что в основе философии стиля лофт лежат брутальность, агрессивность, неприятие устоявшихся канонов. Однако так видится лишь на первый взгляд. Оформление интерьера в таком стиле дает возможность ощутить себя невероятно комфортно и свободно, избавиться от стереотипов, дать волю своей фантазии. При этом помещения в стиле лофт выглядят не просто необычно, но еще и очень современно. Идея обустроить старые для жилья неиспользуемые чердаки, помещения обанкротившихся заводов и фабрик, заброшенные склады впервые пришла нью-йоркским архитекторам и дизайнерам. А первыми жителями таких квартир стали представители богемы города Большого Яблока — живописцы, артисты, музыканты, писатели и сценаристы. Они по достоинству оценили, как новый на то время стиль буквально преобразил казавшиеся безнадежными с точки зрения практического использования бывшие промышленные и технические помещения.

Оригинальность и гармоничность предложенной концепции послужила быстрому успеху стиля. Лофт помимо жилищ последовательно «завоевал» нью-йоркские офисы и рестораны, пабы и выставочные залы и т.д. Ему стало тесно в пределах одного города и стиль быстро стал популярен во всем мире. Если говорить коротко, то основные принципы лофта — это как можно больше свободного, незагроможденного пространства, высокие потолки и сочетание в декоре новых современных и старых индустриальных элементов.

Урбанистический стиль требует наличия неотделанного кирпича, бетона, открытых, не спрятанных от человеческого взора труб, проводов и вентиляционных выходов. И, конечно же приветствуется использование металла. Изделия из нержавейки, как никакие другие, гармонично смотрятся в этой «вакханалии». Но присмотревшись, понимаешь, что находиться в таких помещениях очень уютно, а показная брутальность на поверку оказывается стремлением создать максимально естественный и комфортный интерьер.

Нержавейка и лофт — «сладкая» парочка

Из нержавеющего проката можно изготовить несколько видов изделий — детали декора интерьера, конструктивные элементы и даже отделочные материалы. Назовем только несколько интересных вариантов применения нержавейки:

  • покрытие пола;

  • декоративные панно;

  • обшивка дверей;

  • кованые решетки на окна или камин;

  • ножки столов и стульев, перила для кресел, мебельная фурнитура;

  • ограждения лестниц;

  • перила для балконов.

  • модели судов и автомобилей;

  • рамки для фото и картин;

  • подставки для комнатных растений;

  • светильники;

  • часы.

Такие, а также множество других изделий из нержавеющего проката прекрасно дополнят оформленное в стиле лофт помещение.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Украина
Без Табу
Другое на тему
Чаус в гостях у НАБУ - фото 1
Детективи НАБУ нарешті схопили Чауса - його вже хтось одягнув
22:06
Борчиня Алла Черкасова здобуває для України бронзову нагороду - фото 1
Алла Черкасова принесла Україні сьому медаль Олімпіади 2020
16:23
Парвіз Насібов - фото 1
Олімпіада 2020: Українські борці Насібов та Беленюк пройшли у фінал
14:45
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Биография Богдана Ступки - уже часть истории - фото 1
День памяти Богдана Ступки: биография и цитаты знаменитого актера
22 июля, 14:30
Вопросы без ответов - фото 1
Лебедь, рак и щука: Почему убийство Павла Шеремета не будет раскрыто
20 июля, 10:25
Последствия атаки - фото 1
Годовщина атаки российскими "Градами" под Зеленопольем: поворот в войне и десятки жертв
12 июля, 16:56