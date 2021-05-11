Особенности лечения геморроя

Геморрой - это очень неприятное заболевание, которое развивается в несколько стадий.

Очень важно определить его как можно раньше и записаться на прием к врачу, который поставит точный диагноз и расскажет, как вылечить геморрой. Так, на ранней стадии для этого часто используются физические упражнения, которые задействуют область брюшного пресса, режим питания, который составляется с учетом деликатного заболевания, а также мягкие и щадящие медикаментозные препараты. Обычно этого бывает достаточно, чтобы пациент полностью забыл о своей проблеме. Препараты, которые назначают врач, обычно имеют разные направленности, как системную, так и локальную.

Системные препараты чаще всего назначают, когда проводится лечение наружного геморроя в острой или хронической стадии. Они также необходимы после хирургического вмешательства, которое предполагало иссечение узлов. Чаще всего такие лекарственные препараты влияют на тонус вен и устраняют воспаления, уменьшают отечность, нормализуют лимфоток, в результате чего больной чувствует себя гораздо лучше.

Что касается местных препаратов, которые непременно входят в перечень того, чем лечат геморрой, то это мази и свечи, которые позволяют устранить болевые ощущения и уменьшить воспаление, а многие справляются даже со сложными анальными кровотечениями. Как правило, врач подбирает то или иное местное средство, опираясь на клиническую картину заболевания и на те симптомы, которые проявились у конкретного пациента. Доктор точно знает, как избавиться от геморроя, и всегда предлагает индивидуальный подход, что действительно важно.

Например, если больной, страдающий от геморроя, часто испытывает сильные боли, то ему требуется крем с обезболивающим эффектом, а если у него развилось воспаление - то с противовоспалительным.

Надо сказать, что выявить такое непростое заболевание, как геморрой, на ранней стадии действительно важно, поскольку это позволит справиться с ним без операции, благодаря грамотно выстроенной схеме лечения, в которой используются правильные лекарственные средства. Если же с походом к врачу затянуть, то существует риск обострения заболевания, что повлечет необходимость иссечения узлов.

На сегодняшний день, однако, существуют и малоинвазивные методики вмешательства, такие как инфракрасная коагуляция, склеротерапия, лигирование латексными кольцами.