Основные аспекты при выборе пылесоса

Выбирать пылесос нужно грамотно

Пылесос — максимально функциональный и полезный бытовой прибор, который обеспечит вам не только чистоту поверхностей и мебели, но и свежесть воздуха, благодаря комплектованию современными фильтрами для тонкой очистки.

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Ключевая характеристика при выборе бытового пылесоса — это мощность всасывания. В инструкции или паспорте к приобретенному пылесосу, чаще всего, указано две мощности — общая мощность прибора и мощность всасывания. Мощность всасывания может падать со временем эксплуатации, поэтому если вам вскоре предстоит чистить пылесборник, старайтесь начинать уборку с наиболее загрязненного участка ковра. Многие современные модели пылесосов комплектуются специальными регуляторами, с помощью которых можно настраивать мощность всасывания. Это может существенно сэкономить вам электроэнергию при уборке гладких поверхностей — для них не нужна большая мощность всасывания.