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Основные аспекты при выборе пылесоса

08:00
Выбирать пылесос нужно грамотно - фото 1
Выбирать пылесос нужно грамотно

Пылесос — максимально функциональный и полезный бытовой прибор, который обеспечит вам не только чистоту поверхностей и мебели, но и свежесть воздуха, благодаря комплектованию современными фильтрами для тонкой очистки.

Широчайший выбор современных бытовых приборов от лучших мировых производителей можно найти по ссылке — https://allo.ua/ru/products/pylesosy/. Выбирайте понравившийся пылесос среди впечатляющего списка бытовой техники и позвольте себе стать обладателем максимально полезного и функционального бытового прибора, гарантирующего вам чистоту и свежесть домашней атмосферы на долгие годы.

Ключевая характеристика при выборе бытового пылесоса — это мощность всасывания. В инструкции или паспорте к приобретенному пылесосу, чаще всего, указано две мощности — общая мощность прибора и мощность всасывания. Мощность всасывания может падать со временем эксплуатации, поэтому если вам вскоре предстоит чистить пылесборник, старайтесь начинать уборку с наиболее загрязненного участка ковра. Многие современные модели пылесосов комплектуются специальными регуляторами, с помощью которых можно настраивать мощность всасывания. Это может существенно сэкономить вам электроэнергию при уборке гладких поверхностей — для них не нужна большая мощность всасывания.

Основные аспекты при выборе пылесоса - фото 192043

Если вы выбираете максимально функциональный бытовой пылесос, стоит обратить внимание на те модели, которые комплектуются более усовершенствованными и продвинутыми фильтрами. Если традиционные пылесосы практически все были снабжены стандартными пылесборниками, а затем уже появились водяные фильтры, то сейчас пользуются популярностью фильтры грубой очистки — например фильтры типа HEPA. Такие фильтры не только превосходно справляются с очисткой поступающего мусора, но и очищают воздух, удаляя из него аллергены и болезнетворные микроорганизмы.

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