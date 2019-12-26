Основные аспекты правильного оформления автокредитов
Рано или поздно практически перед каждым человеком возникает необходимость, или как минимум, реальная возможность приобрести автомобиль.
Личное средство передвижения — это очень удобный выход из множества ситуаций, возникающих перед людьми, живущими как в центре многолюдных мегаполисов, так и перед жителями отдаленных уголков практически любой страны (если она конечно не представляет собой один огромный и абстрактный город, где легче и намного дешевле заказать такси или воспользоваться одним из видов общественного транспорта).
При отсутствии требуемой для приобретения автомобиля суммы, большинству людей доступны различные формы автокредитования, с залогом и без. Автокредит — оптимальный выход в той ситуации, когда автомобиль вам нужен срочно и безотлагательно, но в то же время средств на оплату его стоимости в полном объеме не хватает. На что же обращать внимание при заключении договора по автокредиту?
- Срок кредитования. Средний срок оформления для автокредита составляет 2-5 лет, длительным же считается займ со сроком возврата в течение 5-10 лет. При оформлении кредита, оценивайте свои доходы и возможности максимально реально для выплаты всей суммы вовремя;
- Размер первоначального взноса. Чаще всего, требуется внести первоначальный взнос в сумме не менее 10% от стоимости автомобиля. Некоторые кредитные организации предлагают кредиты без первоначального взноса, но чаще всего, размер переплаты по процентам в таких случаях существенно выше или требуется дополнительное обеспечение;
- Наличие комиссий и скрытых платежей. Обязательно проверяйте все пункты договора перед его подписанием, так как разные кредитные организации могут включать в стоимость кредитования дополнительные параграфы, например, дополнительную страховку или стоимость нотариальных услуг (она может варьироваться в зависимости от репутации и профессионализма юриста);
- Штрафные санкции. Обязательно уточните момент выставления штрафных санкций в том случае, если вы просрочили платеж или же повредили автомобиль во время поездки.
- Выбор автомобиля. Профильные специалисты настоятельно рекомендуют предварительно выбирать автомобиль самому, без участия сторонних наблюдателей. Очень часто, работники компаний, занимающихся автокредитованием, стараются в первую очередь предоставить для кредитования автомобили, которые уже были в использовании. Если у вас недостаточно опыта в плане корректной оценки технического состояния автомобиля, можно прибегнуть к помощи сторонних профессионалов, осведомленных в аспектах автомеханики и других вопросах по поводу исправности всех систем автомобиля.