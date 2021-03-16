Оскар 2021 - всі номінанти

Хто переможе на Оскарі?

У понеділок, 15 березня, було оголошено номінантів на нагороди Американської кіноакадемії. Список претендентів на Оскар 2021 представили актриса Пріянка Чопра і музикант Нік Джонас.

За головну нагороду - «Оскар» за кращий фільм - будуть боротися: «Мінарі», «Дівчина, що подає надії», «Манк», «Батько», «Суд над чиказької сімкою», «Земля кочівників», «Звук металу» і «Іуда і чорний месія».

У категорії «Краща режисура» представлені: Девід Фінчер за «Манк», Лі Айзек Чун за «Мінарі», Хлоя Чжао за «Землю кочівників», Еміральда Феннел за «Дівчину, що подає надії» і Томас Вінтерберг за «Ще по одній».

За «Оскар» за кращу жіночу роль боротимуться: Віола Девіс («Ма Рейні: Мати блюзу»), Андра Дей ( «Сполучені Штати проти Біллі Холідей»), Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки»), Френсіс Макдорманд («Земля кочівників ») і Кері Малліган (« Дівчина, що подає надії »).

У списку номінантів на нагороду за кращу чоловічу роль Різ Ахмед («Звук металу»), Ентоні Хопкінс («Батько»), Гарі Олдман («Манк»), Стівен Ян («Мінарі») і померлий минулого року від раку Чедвік Боузман («Ма Рейні: Мати блюзу »).

Серед інших фільмів, які претендують на перемогу в декількох номінаціях, - комедія «Борат-2», представлена ​​в категоріях «Кращий адаптований сценарій» і «Краща актриса в ролі другого плану» (Марія Бакалова). Саша Барон Коен, який зіграв у «Бората-2» головну роль, висунутий на «Оскар» за іншу свою роботу - він претендує на нагороду за роль другого плану в стрічці «Суд над чиказької сімкою».

Всі номінанти 2021 року:

Церемонія вручення «Оскара» пройде 25 квітня. У 2021 року нагороди Кіноакадемії розподілять в 93-й раз і вдруге онлайн.