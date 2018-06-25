Опрос: Почему в Украине нападают на ромов

14:18 , Сегодня , Сегодня

Почему участились нападения на ромов, кто в этом виноват / кадр из к/ф "Большой куш"

История взаимоотношений украинцев и ромов полна драматических страниц. Однако в последние годы стороны от неприязни перешли к открытой конфронтации. Без Табу желает узнать ответ на вопрос «почему».

Ромы живут обособленно, они не желают становиться частью украинского общества и живут по своим правилам. При этом, очень часто эти правила не совпадают с нормами украинского законодательства и морали. Власти часто закрывают на это глаза, а силовики на этом зарабатывают, украинцы, соседствующие с ромами, чаще всего недолюбливают людей, которых считают чужаками, а потому – винят во всех смертных грехах.

Не исключено, что участившиеся нападения на ромов – это элемент гибридной войны, которую Россия ведет против Украины с помощью провокаций, агентов влияния и манипулирования СМИ.

Все это рано или поздно не могло не обернуться трагедий. Более того, логично предположить, что подобные инциденты будут продолжаться.

В субботу, 23 июня, группа радикалов с ножами и молотками разнесла лагерь ромов на околице Львова. В результате налета погиб один из ромов – 24-летний парень. Также получили травмы и ранения разной степени тяжести другие жители лагеря-самостроя. В больницу 19-летние парни, 10-летний мальчик и беременная женщина.

Преступников задержала полиция. Нападавшими оказались школьники из праворадикальной организации со странным названием "Трезвая злая молодежь", большинство из них – учатся в 9-м классе. Организатору погрома – всего 20 лет. Теперь ему грозит пожизненное заключение, а его подельникам – в районе 15 лет тюрьмы.

Ранее похожие инциденты имели место в Киеве. Все они проходили по похожему сценарию – ромы самовольно захватывали территорию парков и разбивали там свой лагерь, игнорируя уговоры и попытки местных жителей законно этому воспрепятствовать. Позднее на лагерь нападали представители право-радикалов, которые крушили табор и изгоняли ромов. К счастью, обошлось без жертв.

В 2016 году в селе Лощиновка Одесской области была изнасилована и убита девочка. Обвинения пали на 20-летнего рома Михаила Чеботаря (его вина до сих пор не доказана), что спровоцировало бунт местного населения, погром домов проживающих в селе ромов и только чудом не обернулось судом линча.

Без Табу пытается взглянуть на проблему шире и пытается разобраться – почему в Украине участились нападения на лагеря ромов.