Зеленский загорелся идеей Януковича. Раскрыты детали

Олимпиада в Украине: Зеленского пленила идея Януковича

Владимир Зеленский загорелся идеей провести Олимпийские игры в Украине.

Об этом президент Украины заявил во время общения с главой Нацолипмпийского комитета Сергеем Бубкой.

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - сказал гарант.

И поставил соответствующие задачи:

"Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы попытаться этого достичь", - заявил президент.

А вот потянет ли наш бюджет Олимпиаду - другой вопрос. Отметим, что ранее с такой же идее носился и Виктор Янукович. Окружение экс-президента и вправду планировало провести во Львове зимние Олимпийские игры 2022. Однако в 2014 г по понятным причинам Украина отозвала свою кандидатуру.