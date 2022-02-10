Олігарх Ярославський потрапив у ДТП і терміново втік з України

Олександр Ярославський

Український олігарх Олександр Ярославський став фігурантом справи про смертельне ДТП.

Близько 23:00 9 лютого на автошляху Київ–Харків–Довжанський виявили тіло невідомого чоловіка близько 50 років із тілесними ушкодженнями та держномер "0018" невідомої автівку. Правоохоронці розпочали встановлення особи загиблого, а також винуватців ДТП.

Згодом з'ясувалося, що це автор з кортежу Ярославського.

Пізніше пресслужба Міністерства внутрішніх справ України повідомила, що поліція викликає на допит можливого учасника дорожньо-транспортної пригоди Олександра Ярославського.

Згодом у прокуратурі поінформували, що до правоохоронців звернувся "працівник відомого харківського бізнесмена", який визнав свою провину в ДТП.

фото з місця ДТП / Національна поліція

Тим часом, сам Ярославський зник.

Згодом виявилось, що він терміново виїхав з Україну або ж просто втік.

Втім, пресслужба олігарха запевняє, що їх патрон нікуди не тікав, а полетів до Лондона в справах, які давно запланував.

"10 лютого 2022 р. Олександр Ярославський, відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка, відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю", – йдеться у повідомленні пресслужби олігарха. - Щодо ДТП, яка сталася у ніч з 9 на 10 лютого 2022 р. на автодорозі Київ–Харків–Довжанський, в компанії повідомили, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці події, перебував водій, який працює в одній із додаткових служб DCH.

"Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліції, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В цей час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", – зазначили в пресслужбі.

Кому вірити - з'ясує слідство.