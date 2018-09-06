Олег Винник выпустил новый клип - и он ужасен

11:05 , Сегодня , Сегодня

Олег Винник остается верен себе / пресс-служба певца

Официально признанный лучший певец Украины - Олег Винник - в четверг, 6 сентября - разродился новым клипом.

Клип на композицию "Ты в курсе" опубликован на официальном youTube-канале певца в 10 утра и уже собрал несколько тысяч просмотров.

В отличие от предыдущих видеоработ Винника, видно, что команда певца заморочилась и потратила приличные деньги на клип. Он сделан по-богатому, но абсолютно лишен вкуса - сплошной китч и яркие цвета создают стойкое ощущение - "кровь из глаз".

Нелепая картинка накладывается на крайне слабый голос Винника, который не скрыть никакими студийными примочками. Также стоит обратить внимание на примитивный текст и музыкальное сопровождение в лучших традициях русской попсы начала века.

Тем не менее, редакция Без Табу уверена, что музыкальное творение Винник найдет свою аудиторию и займет достойное место в его репертуаре.

Смотрите новый клип Олега Винника "Ты в курсе" онлайн:

Отметим, что в команде Винника клип почему-то считают большой творческой удачей. Он повышен до статуса fashion-видео.

Приводим текст пресс-релиза без изменений, чтобы вы могли сами решить - кто же прав:

"Олег Винник ушел от сложных сюжетов, масштабных декораций и на этот раз представил клип, в котором есть только он сам и его песня. В новом лирик-видео на зажигательную композицию «Ты в курсе» ничего не отвлекает внимание зрителя от персоны артиста. Ролик полностью построен на актерской игре исполнителя, его жестах, взглядах и обаянии. Изюминку добавляют символические атрибуты: цветы, аксессуары.

- «Ты в курсе» - живая, мелодичная песня, которую очень хорошо воспринимают люди на концертах в моем стадионном туре с одноименным названием. Легкая, танцевальная. Поэтому мы решили, что и видео на этот трек должно быть лайтовым, - комментирует задумку певец.

В основе концепции ролика заложена красивая fashion-story. Винник появляется в 6-ти разных луках от популярных европейских брендов. Прототипами образов стали известные мировые звезды. Какие именно? – создатели клипа предлагают зрителям определить самостоятельно.

Стилистика видео выдержана преимущественно в желтых, красных, черных и белых тонах. Таким образом основное внимание концентрируется на эмоциях героя".