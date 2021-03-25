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Окупанти Криму видали за китайську бізнес-делегацію співробітників оптових ринків з Москви

16:47
В гостях у окупантів - фото 1
В гостях у окупантів

11 березня окупанти повідомили сенсаційну новину - до захопленого росіянами українського Криму прибула поважна делегація з Китаю наводити бізнесові мости. Ця інформація спровокувала великий скандал, зокрема дипломатичний, однако незабаром з'ясувалося, що це фейк.

У різних джерелах китайську делегацію називали то «офіційної», то просто «представницької». Прокремлівські ЗМІ розповідали про нові перспективи кримсько-китайського економічного співробітництва, агенти впливу Росії в Україні депутат Рабинович навіть припустив, що відповідь Китаю за націоналізацію України заводу "Мотор-Січ".

"Представники Китаю", відповідно до прес-релізу "мінтуризму Криму", відвідали виноробні господарства і курорти, а також взяли участь в круглому столі з членами "уряду" півострова. Китайських гостей особливо цікавили поставки з Криму курячих лапок, які в Китаї вважаються делікатесом, розповіла в репортажі «Вести-Крим» т.в.о. директора Південного регіонального Центру підтримки експорту Ксенія Слуцька.

Втім, у самому Китаї про візит делегації нічого не чули. Ймовірно, тому, що Крим насправді відвідали підприємці з московських оптових ринків, а зовсім не з Китаю. Це з'ясувала "Медуза" у власному розслідуванні.

Усі троє учасників "делегації" до Криму - Чень Шаньвень, Чень Юн і Чжао Кай - вже багато років живуть в Москві і займаються там бізнесом. За фото- і відеорепортажами про візит "китайської делегації" до Криму представники китайської бізнес-діаспори Москви впізнали своїх знайомих. "Делегати" насправді просто продають товари легкої промисловості на оптово-роздрібних ринках «Москва» і «Садовод».

Нагадаємо, Китай не визнає російської анексії Криму й вважає її дії окупацією. Як і весь цивілізований світ.

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