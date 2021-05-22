Окупанти Криму незаконно посадили до в'язниці українського студента через соцмережі

Окупанти чинять беззаконня / Суд в Євпаторії

Фейковий "суд" в окупованій росіянами Євпаторії засудив до одного року позбавлення волі громадянина України, якого звинуватили в «створенні екстремістської спільноти».

Окупанти визнали громадянина України винним у екстремізмі. Хлопець нібито створив в соцмережі групу, присвячену відновленню суверенітету України, а на нього повісили "створення екстремістської спільноти"

«Встановлено, що у 2018 році громадянин України Д. створив в соціальній мережі групу, розробив статут, структуру, символіку екстремістської спільноти з метою повернення Республіки Крим та м.Севастополя під юрисдикцію України, активно вербував її членів з-поміж жителів Кримського півострова, закликав до вчинення протиправних дій. При відвідуванні у 2020 році Республіки Крим Д. був виявлений і затриманий співробітниками ФСБ, які вже знали про його злочинну діяльність», – стверджують в "суді".

Також в повідомленні зазначають, що засуджений ними громадянин України нібито свою провину визнав і заявив про «хибність своїх переконань».

«Громадянин Д. вину визнав повністю, розкаявся у скоєному, при цьому пояснив, що злочин скоїв, оскільки потрапив під вплив групи українських студентів з радикально-націоналістичними переконаннями, а також пропаганди українських засобів масової інформації», – йдеться в повідомленні.

Підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Ім'я та прізвище не вказані в повідомленні суду. Незалежні коментарі засудженого громадянина України або його захисту відсутні.