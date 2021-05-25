Окноцентр в Харькове: сложности строительства

Для любого здравомыслящего человека очевидно, что к строительству онкоцентра должны относиться с особенным вниманием все причастные к этому делу люди.

Ведь в онкоцентре должна оказываться передовая, высокотехнологичная помощь людям с онкологическими заболеваниями. Для больных это вопрос жизни и смерти, вопрос качества некого отрезка жизни. В Харькове же никак не получается построить и ввести в эксплуатацию новые корпуса онкодиспансера.

Советское наследие

Основные помещения, в которых расположен онкоцентр в Харькове, можно смело использовать либо для проведения экскурсий “Путешествие в советское прошлое”, либо и того хуже — для съемок фильмов ужасов.

Отделка стен и потолков опадает прямо на головы пациентов, напольные покрытия — остатки былой “роскоши” со времен “союза”. Больничные кровати в большинстве своем в непригодном состоянии, но других нет, поэтому приходится размещать пациентов со страшными диагнозами в страшных условиях. Хотя именно эти люди нуждаются в заботе, качественном оказании медицинских услуг, как никто другой. Для них онкоцентр — надежда на жизнь. Но, видимо, это очевидно для многих, но не для официальных властей.

Благотворители

Все современное и, как следствие, принесшее существенную пользу здоровью многих граждан, куплено для окноцентра благотворителями или на деньги, которые перечисляют благотворители. Официальные власти помогать больным не спешат.

Материальные средства от благотворителей весьма ограничены. Их на данный момент хватило для того, чтобы оборудовать реанимации и операционные. Остальные помещения в плачевном состоянии.

Строительство новых корпусов

В 2020 году из областного бюджеты все же были выделены средства на строительство новых корпусов онкоцентра — 100 миллионов гривен. Но со строительством начали происходить какие-то метаморфозы.

Польская строительная компания отказалась даже браться за заказ на строительство онкоцентра в Харькове. Немудрено — ответственные лица из руководства Харькова даже не удосужились подготовить проект для тендера. Но ситуацию, казалось бы, решила спасли компания из Львова. Но снова что-то не сложилось. Контракт был расторгнут, средства возвращены в бюджет.

Итог: вместо строительства новых корпусов онкоцентра территория в грязи, обнесена примитивным, весьма хлипким заборов. При этом наблюдается полнейшее отсутствие какой-либо строительной техники. Для любого человека очевидно — никакие строительные работы не ведутся, на площадке тишина. Сколько еще онкологические больные будут страдать в полуразрушенных старых палатах, похоже, никому не известно.