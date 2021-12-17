Огляд популярних мереж суші ресторанів у Львові

16:15 17 декабря,

У місті Львів працює чимало ресторанів, де можна замовити суші.

Спеціалісти рекомендують обирати саме мережі суші ресторанів https://lviv.sushi-master.ua/ua/, оскільки там страви точно готують дуже якісно та професійно. Можна підібрати варіант за будь-яким бюджетом, залежачи від того, що вам більше подобається. Зараз достатньо просто зайти на офіційний сайт ресторану, подивитися на меню та обрати те, що вам більше подобається, додати до кошика та оформити замовлення. Все максимально просто, зручно та швидко.

«Суші Мастер»

Одним з найпопулярніших онлайн-ресторанів міста вважається «Суші Мастер». Цей заклад орієнтується на шанувальників японських та паназіатських страв. Запропонований великий вибір, тому ви точно знайдете те, що сподобається. Слід зазначити, що це місце навіть розробило для меню декілька позицій, які ідеально підходять для веганів та вегетаріанців. Гарантована висока якість страв, доступні ціни, що вже можна виділити, як плюс. Переплачувати разом з цим рестораном вам точно не знадобиться.

Переваги «Суші Мастер»:

· висока якість;

· широкий асортимент;

· дотримання санітарних умов;

· безкоштовна доставка.

Щоб швидше обрати ту саму страву краще заходити на офіційний сайт, вивчати запропоновані позиції та те, з чого саме вони складаються. Так ви з легкістю зрозумієте чи підходить вам, наприклад, суші сет або окрема порція. Також можна звертатися й до консультантів. Вони дуже привітливі та завжди з радістю вам допоможуть. Гарантована висока якість, також кожного дня діють дуже привабливі знижки, дізнатися про які ви також можете прямо на сайті.

Katana

Це досить відома мережа, яка вже декілька років успішно працює у Львові. Там ви можете замовити дуже смачні роли, суші, вок, рамен, а ще традиційні китайські страви. Асортимент максимально широкий, він регулярно оновлюється, тож ви точно будете задоволені тим, що отримаєте, якщо звернетеся саме в Katana. Страви готує професійний кухар, використовує виключно перевірені інгредієнти. Можна поїсти прямо в цьому ресторані або зробити замовлення з безкоштовною доставкою додому, навіть якщо чек мінімальний, що також слід зазначити, як плюс. За деталями краще звертатися саме до консультантів цієї мережі.

Panda Sushi

Це популярний ресторан, який намагається відрізнятися від потенційних конкурентів не тільки меню, цінами, а й подачею. Всі страви запаковують у фірмові коробки, проте також роли мають червоний колір. Це головна фішка Panda Sushi, яка дозволяє відрізнятися. Поїсти саме в цьому закладі ви не зможете. Необхідно спеціально їхати та забирати роли власноруч або обирати кур’єрську доставку. Якщо сума за чеком більша за 300 грн, то привезуть роли, напої, додатки безкоштовно.

«Сушія»

Це доволі популярна мережа, яка працює по всій Україні. Там ви можете замовити традиційні класичні роли. Безкоштовно їх привозять, якщо сума більша за 250 гривень. У відгуках позначають високу якість.