Огляд популярних мереж суші ресторанів у Львові

Японські страви зараз стали одними з найпопулярніших серед людей різного віку, тому й закладів, де можна її спробувати, досить багато.

Періодично з’являються нові ресторани й обрати, який варто відвідати, непросто. Краще ознайомитись з самими популярними ресторанами, що пропонують смачні та свіжі роли у Львові.

Суші Мастер

Це сучасна мережа закладів, яка відома багатьом не лише в Україні, а й за її межами. Суші Мастер працює лише на самовивіз та доставку, тому багато уваги тут приділяють якості роботи кур’єрів. Клієнтам не доводиться чекати на свої замовлення довше 45-50 хвилин. Всі страви доставляють максимально свіжими та з дотриманням тієї температури, яка повинна бути при подачі. До того ж, доставка є безкоштовною для всіх за умови, якщо вартість замовлення складає не менше 200 грн.

Окремо необхідно відзначити велике меню, в якому кожен зможе знайти щось на свій смак. Це суші, роли, салати, воки та багато іншого. Також є категорія меню, в якій зібрані лише пісні страви, без додавання риби та м’яса. Також заклад гарантує високу якість своїх страв, тому що всі надходження від постачальників ретельно перевіряють. Якщо під час оформлення замовлення на https://lviv.sushi-master.ua/ua/ виникли складнощі, працівник закладу порадить кращі варіанти.

Доступні ціни в закладі стали можливими завдяки регулярним акціям. Це дає прекрасну нагоду зекономити і стосується не лише стандартних порцій ролів та суші, а й великих сетів.

Суші Вок

Мережа ресторанів Суші Вок, яка відома по всій країні, пропонує насолодитись смаком справжніх суші, ролів та багатьох інших японських страв. Клієнтів ресторану приваблює великий вибір позицій в меню, якісний сервіс та швидке обслуговування. Окрім традиційних японських страв тут можна спробувати лапшу вок, піцу та багато іншого.

Серед гостей цього закладу як жителі міста, так і його гості. Завдяки дотриманню рецептури та використанню якісних інгредієнтів, готові страви завжди приємно дивують смаком. Саме тому багато відвідувачів повертаються сюди ще не раз. Ціни в ресторанах цієї мережі досить доступні, до того ж , періодично проводяться акції, які дозволяють добре заощадити. Таким чином, клієнт може зберегти не лише свій час при замовленні доставки, а й кошти.

Red Pepper

Ідеєю для вибору назви ресторану послугував гострий перець, який тут використовують для приготування багатьох страв. Окрім японської в Red Pepper можна скуштувати страви китайської, тайської та індійської кухні.

Залежно від вподобань відвідувача їжа, приготована тут, може мати різний ступінь гостроти. Найпопулярнішими серед відвідувачів ресторану є сашимі, рол «Дракон», спрінгроли та місо-супи. Вони приваблюють цікавим поєднанням інгредієнтів та пікантністю.

Також тут можна замовити доставку, яка є безкоштовною за умови вартості замовлення не менше 200 грн. Час очікування в межах міста приблизно 60-90 хвилин, за межами – до 120 хв. Оплату можна здійснити готівкою.