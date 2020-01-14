Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

После внедрения новых параметров спутникового телевидения новые частоты украинских каналов будут закодированы. Трансляция спутниковых каналов прекратится.

С 20 января 2020 года любой официальный телевизионный оператор закроет бесплатный доступ к просмотру спутникового ТВ. Такие последние новости спутниковых телеканалов Украины вызвали немалую волну негатива у населения. Ведь почти каждый четвертый украинец смотрит ТВ-каналы бесплатно. Как и к любым изменениям, к взиманию платы за просмотр каналов спутникового ТВ нужно привыкнуть. Со временем, оценив все преимущества кодирования спутникового сигнала, в том числе, наслаждаясь ежевечерними просмотрами топовых мировых сериалов и фильмов, мы будем приветствовать данные изменения.

Но не все спутниковые каналы подлежат кодированию, а только 23 наиболее популярные, принадлежащие 4 крупнейшим медиа группам. С момента кодирования сигнала их можно будет смотреть только через провайдеров спутникового телевидения в Украине или при помощи сервисов просмотра ТВ онлайн.

Ранее любой зритель мог настроить свой тюнер на прием частот спутниковых каналов 2019 и наслаждаться спутниковым ТВ бесплатно. Теперь же услуги спутникового ТВ может предоставлять только официальный телевизионный оператор Украины.

Нет сигнала на спутнике, что делать?

Перейти на цифровое, кабельное или аналоговое ТВ; продолжать смотреть каналы Украины, которые остануться в открытом доступе; купить новый тюнер и платить провайдеру абонплату или смотреть телевидение онлайн.

Есть несколько видов интернет-телевидения. Наиболее популярные у зрителей Украины сервисы платного ТВ – ОТТ- и IPTV-телевидение. Последнее предполагает просмотр IPTV украинских каналов с использованием интернет-протоколов. Таким образом, у своего провайдера Интернета вы можете купить расширенный пакет (Интернет+ТВ) и вопрос решен.

Как смотреть ТВ через Интернет?

Скачать на свой смартфон, планшет или телевизор с функцией Смарт ТВ приложение для просмотра интернет телевидения, например, Ланет.TV.

Среди преимуществ сервиса Ланет.TV выделяют следующие:

Большой выбор каналов ТВ. Возможность смотреть каналы онлайн в записи, ставить на паузу, перематывать на любимый момент или смотреть в прямом эфире. Сервис совместим с большинством устройств. Вам будут доступны украинские каналы онлайн для Андроид и ПК. Так же есть функция просмотра интернет ТВ одновременно на нескольких устройствах (в зависимости от вашего пакета). Просмотр любимых телеканалов где угодно и когда угодно. Сервис 24/7, бонусы, подарки и прочие «плюшки» для пользователей. Ланет.TV – официальный телевизионный оператор, который предоставляет услуги просмотра украинского ТВ онлайн абсолютно легально.

С этим OTT-сервисом вы сможете смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и другие ТВ-каналы. И никакая кодировка спутникового сигнала не помешает наслаждаться любимыми программами, фильмами и сериалами украинского ТВ.