Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ
После внедрения новых параметров спутникового телевидения новые частоты украинских каналов будут закодированы. Трансляция спутниковых каналов прекратится.
С 20 января 2020 года любой официальный телевизионный оператор закроет бесплатный доступ к просмотру спутникового ТВ. Такие последние новости спутниковых телеканалов Украины вызвали немалую волну негатива у населения. Ведь почти каждый четвертый украинец смотрит ТВ-каналы бесплатно. Как и к любым изменениям, к взиманию платы за просмотр каналов спутникового ТВ нужно привыкнуть. Со временем, оценив все преимущества кодирования спутникового сигнала, в том числе, наслаждаясь ежевечерними просмотрами топовых мировых сериалов и фильмов, мы будем приветствовать данные изменения.
Но не все спутниковые каналы подлежат кодированию, а только 23 наиболее популярные, принадлежащие 4 крупнейшим медиа группам. С момента кодирования сигнала их можно будет смотреть только через провайдеров спутникового телевидения в Украине или при помощи сервисов просмотра ТВ онлайн.
Ранее любой зритель мог настроить свой тюнер на прием частот спутниковых каналов 2019 и наслаждаться спутниковым ТВ бесплатно. Теперь же услуги спутникового ТВ может предоставлять только официальный телевизионный оператор Украины.
Нет сигнала на спутнике, что делать?
Перейти на цифровое, кабельное или аналоговое ТВ; продолжать смотреть каналы Украины, которые остануться в открытом доступе; купить новый тюнер и платить провайдеру абонплату или смотреть телевидение онлайн.
Есть несколько видов интернет-телевидения. Наиболее популярные у зрителей Украины сервисы платного ТВ – ОТТ- и IPTV-телевидение. Последнее предполагает просмотр IPTV украинских каналов с использованием интернет-протоколов. Таким образом, у своего провайдера Интернета вы можете купить расширенный пакет (Интернет+ТВ) и вопрос решен.
Как смотреть ТВ через Интернет?
Скачать на свой смартфон, планшет или телевизор с функцией Смарт ТВ приложение для просмотра интернет телевидения, например, Ланет.TV.
Среди преимуществ сервиса Ланет.TV выделяют следующие:
- Большой выбор каналов ТВ.
- Возможность смотреть каналы онлайн в записи, ставить на паузу, перематывать на любимый момент или смотреть в прямом эфире.
- Сервис совместим с большинством устройств. Вам будут доступны украинские каналы онлайн для Андроид и ПК. Так же есть функция просмотра интернет ТВ одновременно на нескольких устройствах (в зависимости от вашего пакета).
- Просмотр любимых телеканалов где угодно и когда угодно.
- Сервис 24/7, бонусы, подарки и прочие «плюшки» для пользователей.
- Ланет.TV – официальный телевизионный оператор, который предоставляет услуги просмотра украинского ТВ онлайн абсолютно легально.
С этим OTT-сервисом вы сможете смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и другие ТВ-каналы. И никакая кодировка спутникового сигнала не помешает наслаждаться любимыми программами, фильмами и сериалами украинского ТВ.