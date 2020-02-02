Официально: От китайского коронавируса умерли уже 305 человек

МОЗ уверяет, что волноваться не стоит

Минздрав Украины внимательно следит за развитием эпидемии коронавируса 2019-nCoV и упорно считает, что украинцам пока не стоит переживать.

Согласно официальным данным, от опасного заболевания по состоянию на 2 февраля 2020 года умерли 305 человек, 304 - в эпицентре заражения Китае, а также 1 на Филиппинах.

В данный момент подтверждены 155 случаев коронавируса за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 - в Испании, Финляндии и Швеции).

В Украине случаев заболевания не зафиксировано, особо подчеркивают украинские медицинские чиновники. При этом в соцсетях ширятся страшилки о якобы заразившихся коронавирусом китайских студентах, вернувшихся на учебу после новогодних каникул. Все они официально не подтверждены.

Считается официально, что инфицированы вирусом 14,5 тысяч человек, а несколько десятков миллионов людей изолированы в своих городах. Многие страны, в том числе - Украина, закрыли авиасообщение с Китаем. Из Поднебесной принимают лишь самолеты с гражданами Украины, стремящимеся покинуть эпицентр напасти. Медики уверяют, что все прибывшие здоровы.