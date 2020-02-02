Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Евгений Брагар война на Донбассе

Официально: От китайского коронавируса умерли уже 305 человек

19:00
МОЗ уверяет, что волноваться не стоит - фото 1
МОЗ уверяет, что волноваться не стоит

Минздрав Украины внимательно следит за развитием эпидемии коронавируса 2019-nCoV и упорно считает, что украинцам пока не стоит переживать.

Согласно официальным данным, от опасного заболевания по состоянию на 2 февраля 2020 года умерли 305 человек, 304 - в эпицентре заражения Китае, а также 1 на Филиппинах.

В данный момент подтверждены 155 случаев коронавируса за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 - в Испании, Финляндии и Швеции).

В Украине случаев заболевания не зафиксировано, особо подчеркивают украинские медицинские чиновники. При этом в соцсетях ширятся страшилки о якобы заразившихся коронавирусом китайских студентах, вернувшихся на учебу после новогодних каникул. Все они официально не подтверждены.

Считается официально, что инфицированы вирусом 14,5 тысяч человек, а несколько десятков миллионов людей изолированы в своих городах. Многие страны, в том числе - Украина, закрыли авиасообщение с Китаем. Из Поднебесной принимают лишь самолеты с гражданами Украины, стремящимеся покинуть эпицентр напасти. Медики уверяют, что все прибывшие здоровы.

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Коронавирус из Китая Министерство здравоохранения карантин Китай Новости Украина
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
В центре Киева убили известного врача - фото 1
В центре Киева застрелили известного пластического хирурга ВИДЕО
20:55
Кличко и его "крыша" - фото 1
Виталий Кличко получил "код бессмертия" лично от советника Трампа
19:30
Ермак демонстрирует веру в прекращение войны на условиях Путина - фото 1
У Зеленского снова сыплют неимоверными обещаниями по Донбассу
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
20:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35