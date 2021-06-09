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Одразу 8 українських вишів опинилися у рейтингу кращих університетів світу

15:44
КНУ - найкращий виш держави - фото 1
КНУ - найкращий виш держави / Українські новини

До рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022 року увійшло вісім українських вищих навчальних закладів — найбільша кількість за всю історію рейтингу.

Про це свідчать дані вісімнадцятого випуску глобального рейтингу університетів QS World University Rankings.

Шість з вишів зберегли свої позиції у топі, це: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (601− 650 місце), Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут (651− 700 місце), Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (701− 750 місце), Сумський державний університет (701− 750 місце), Національний університет "Львівська політехніка" (801−1000 місце), Національний університет Києво-Могилянська академія (1001− 1200).

Вперше увійшов до рейтингу Львівський національний університет імені Івана Франка (1001−1200), а Харківський національний університет імені Василя Каразіна погіршив свої попередні позиції та вийшов з ТОП-500, зайнявши місце у діапазоні 510−520.

Вже десятий рік поспіль найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США). На другому місці — Оксфордський університет у Великій Британії, а третю сходинку розділяють американський університет Стенфорду та британський Кембрідж.

Гарвардський університет вийшов з трійки лідерів та наразі займає лише п’яту позицію у світовому рейтингу.

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образование ВУЗ Новини Украина
Укрінформ
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