Один посібник Медведчука сховався на Донбасі, інший - в Білорусі

Порошенко знайшов замінник обіцяній тисячі / фейсбук Ірини Геращенко

Стало відомо, де переховуються встановлені посібники державного зрадника Віктора Медведчука.

Як заявила генеральний прокурор Юлія Венедіктова, номінал Віктора Медведчука - нардеп Тарас Козак - нині переховується в Білорусі й перебуває під захистом оскаженілого місцевого диктатора та авіапірата Лукашенка.

Його шеф - Медведчук - запевняв, що Козак перебуває в Білорусі на лікування, але яке там може бути лікування взагалі? На пляшці?

Інший посібник Медведчука - колишній президент Порошенко - мав 27 травня з'явитися на допит до СБУ, але забив на цю процедуру та поїхав, а насправді - втік на Донбас.

Привід Порошенком було обрано доволі цинічний - він нібито поїхав провідати українських військових та відвезти їм полуничку.

При цьому оточення Порошенко розпіарило цей крок так, ніби він нарешті видав усім військовим по тисячі гривень зарплатні на день, які обіцяв в 2014 році.

На новий допит по справі зради Медведчука та ролі в ній Порошенка політика чекають 31 травня у Києві, наразіт - лише у якості свідка.