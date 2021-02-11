Очманілий суд вкотре "перейменував" проспект Бандери у Києві

ОАСК береться за старе / Дзеркало тижня

У четвер, 11 лютого, стало відомо про черговий акт страстей за Бандерою - скандальний київський суд, також відомий як ОАСК, виніс рішення щодо перейменування проспекту, який носить ім'я лідера українських націоналістів.

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) постановив визнати протиправним і скасувати рішення Київської міської ради від 07.07.2016 року №559 / 559 "Про перейменування вулиць, проспектів і провулків у місті Києві".

Рішення суду оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Таким чином, суд скасував рішення про перейменування вулиці Суворова на військовоначальника УНР Михайла Омеляновича-Павленка і Московського проспекту на проспект Степана Бандери.

Влітку 2019 року ОАСК вже ухвалював рішення, що проспекти Московський і Генерала Ватутіна були перейменовані на честь Степана Бандери і Романа Шухевича з порушенням процедури. Тому суд скасував рішення Київради про перейменування. В грудні того ж року Шостий апеляційний суд Києва залишив в силі рішення Київської міськради про перейменування.

Таким чином війна судів, які займаються не своєю справою замість того, щоб иирішувати нагальні проблеми, продовжується.

Нагадаємо, що ОАСК в особі свого керівника судді Павла Вовка відкрито пішов проти українсткої держави й саботує все, що може. На суддів ОАСКу заведено купу кримінальних справ, але вони користуються суддівською недотокраністю й плювати хтіли на правосуддя. Особливо на їх фоні вирізняється одіозний суддя Вовк, чия поведінка - яскравий приклад неповаги до правосуддя.