Очки Ray-Ban Aviator: это роскошь или необходимость

Все мы любим яркий солнечный денек. Прогуляться при такой погоде истинное наслаждение. Но стоит задуматься о том, что от нашего любимого солнышка исходит ультрафиолетовое излучение, которое опасно для глаз.

Может произойти помутнение хрусталика, в тяжелых случаях – временная слепота. Ультрафиолет отрицательно воздействует и на кожу вокруг глаз, провоцирует старение кожи. Как защититься? Обыкновенно. Пользоваться солнцезащитными очками. Только выбирать нужно качественную оптику. Внимательно изучите наклейки, найдите надпись UV (защищено от ультрафиолетового излучения). Именно такой знак вы стоит на моделях очков "Авиатор".

А что будет, если мы выйдем на прогулку в солнечную погоду и не наденем солнцезащитные очки? Мы сразу почувствуем дискомфорт, слезоточивость и даже болезненные ощущения. А если щуримся на солнце, сокращается, то обзор зрения. В такой ситуации не обойтись без солнцезащитных очков. Специалисты рекомендуют выбирать модели, на наклейке которых производитель указал C, N или Cat и цифры от 1 до 4:

Носят в пасмурную погоду, такие очки светлые, лишь слегка затемненные. Для прогулок в солнечную погоду в городе. Если отдыхаете на пляже. Чтобы защитить глаза, если находитесь в горах.

Если не носить солнцезащитные очки, то от яркого солнца зрачок сужается до минимума. Это может привести к катаракте. Приходится жмуриться, напрягаются мышцы глаз и лица, она опасность вдвое больше, потому что солнечные лучи отражаются от снега. В результате всех этих неудобств возникает общая утомляемость и даже головная боль. Как решить эти проблемы, узнаете, если приобретете брендовые очки Ray-Ban Aviator в специализированном магазине, предлагающем оригинальную продукцию. Подбирайте солнеxные очки под свой внешний вид, цвет кожи, глаз, форму лица. Примеряя их, потрясите головой. Они должны сидеть плотно, но не давить. Посмотритесь в зеркало, улыбнитесь. Очки должны дополнять ваш внешний облик, сочетаться с одеждой и аксессуарами. Существуют модели, которые молодят и которые старят.

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