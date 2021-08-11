Очільник поліції Києва йде у відставку
Крищенко йде у відставку / МВС
Зачистка МЗС від людей Авакова триває.
лава поліції Києва Андрій Крищенко подав рапорт про відставку. Його задовільнили 10 серпня.
Причин своєї відставки Крищенко не розкрив, але її вже пов'язали з зачисткою структур МЗС від так званих людей попереднього міністра - Арсена Авакова.
Про завершення кар'єри у Київській поліції Андрій Крищенко повідомив у фейсбуці. Він подякував людям, з якими мав нагоду працювати, та підкреслив, що пишається спільною роботою.
Як розповів Крищенко, раніше він подав рапорт про свою відставку і його задовільнили 10 серпня. Сталося це після понад 5,5 років роботи у поліції Києва.
Про відставку Крищенка стало відомо ще минулого тижня, але тоді у МЗС цей факт не підтверджували.
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