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Очільник поліції Києва йде у відставку

09:36
Крищенко йде у відставку - фото 1
Крищенко йде у відставку / МВС

Зачистка МЗС від людей Авакова триває.

лава поліції Києва Андрій Крищенко подав рапорт про відставку. Його задовільнили 10 серпня.

Причин своєї відставки Крищенко не розкрив, але її вже пов'язали з зачисткою структур МЗС від так званих людей попереднього міністра - Арсена Авакова.

Про завершення кар'єри у Київській поліції Андрій Крищенко повідомив у фейсбуці. Він подякував людям, з якими мав нагоду працювати, та підкреслив, що пишається спільною роботою.

Як розповів Крищенко, раніше він подав рапорт про свою відставку і його задовільнили 10 серпня. Сталося це після понад 5,5 років роботи у поліції Києва.

Про відставку Крищенка стало відомо ще минулого тижня, але тоді у МЗС цей факт не підтверджували.

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Киев Национальная полиция МВД Новини Украина
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