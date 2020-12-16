Обзор настольных ламп для декора комнаты

При помощи правильного освещения можно задать уютную атмосферу в доме и повысить настроение.

Декоративные лампы настольные позволяют создавать локальную подсветку, делая акцент на сильных сторонах интерьера. Нередко такие решения применяются и в качестве ночников: они не мешают сну и позволяют с легкостью ориентироваться в комнате.

Nomi AROMA LA40: ночник с увлажнителем

Эта модель сочетает в себе сразу два разных устройства:

ночник, имитирующий свечу;

увлажнитель воздуха объемом в 150 мл.

Модель снабжена таймером работы увлажнителя — он отключится самостоятельно, если вода закончится. Вы можете наслаждаться имитацией свечи или изменить цвет при помощи RGB-подсветки. Лампа управляется при помощи сенсорного выключателя, ее свечения достаточно для комнаты до 20 м. кв.

Philips LIC Iris LivingColors Remote control Clear: 16 000 000 цветов

Модель управляется при помощи дистанционного пульта. В качестве источника света — встроенный светодиод мощностью 10 Вт, способный обеспечивать световой поток в 210 Лм. При помощи пульта можно удобно менять цвет в RGB-спектре. Также доступен режим автоматической смены цвета.

Yeelight Atmosphere Lamp: уют и романтика

Этот светильник отличается лаконичным дизайном в стиле модерн. Он выполнен из алюминиевого сплава и покрыт стеклом. Ночник хорошо имитирует свечу. Свет теплый, приятный, температурой в 1600 K. При помощи технологии BLE вы сможете одновременно менять интенсивность свечения до 30000 светильников такой модели, что особенно актуально для ресторанов и кафе.