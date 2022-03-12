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Обурені мелітопольці вийшли на мітинг проти російських окупантів - ворог краде людей

11:16
У Мелітополі під час мітингу викрали громадську діячку - фото 1
У Мелітополі під час мітингу викрали громадську діячку

У п'ятницю, 11, російські окупанти серед білогор дня викрали міста Мелітополь. У суботу зранку на вулиці міста на мітинг протесту вийшли тисячі людей.

Російські військові забрали з мітингу у Мелітополі координаторку щоденних акцій протесту в місті Ольгу Гайсумову – про це йдеться в повідомленні на її сторінці в соцмережах.

Місцеві ж портали пишуть, що це сталося по завершенні акції протесту.

Від ранку в Мелітополі протестують його жителі, вимагаючи повернути викраденого напередодні мера міста Івана Федорова, повідомляє в своєму телеграмі один з місцевих сайтів.

Мелітопольці вийшли на акцію з плакатами з ім’ям мера свого міста та скандували «Свободу меру», «Верните мера», а також «Домой». Відповідне відео оприлюднив голова Запорізької ОВА.

Напередодні оперативний штаб мерії Мелітополя, за даними кореспондента Радіо Свобода, повідомив у своєму телеграм-каналі про викрадення Федорова близько 15:10 російськими військовими.

Про факт викрадення також повідомила Запорізька ОВА.

До цього загарбники у Мелітополі провели обшуки, забрали у невідомому напрямку, а згодом відпустили депутата Запорізької облради Лейлу Ібрагімову.

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Радіо Свобода
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