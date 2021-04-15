Оборудование для коррекции фигуры: оптимальный выбор для весны

С наступлением весны всегда задумываешься о лете. А лето – это отдых, пляж, загорелое подтянутое тело. Очередной локдаун существенно усложнил возможность посещать бассейны, спортзалы – а потребность выглядеть отлично в коротких шортах и топах не исчезла.

Хорошо, что занятиям в спортзале есть приятная альтернатива – посещение кабинета косметолога. Оборудование для коррекции фигуры – удобный и высоко результативный способ позаботиться о своей внешности и добиться нужных результатов.

Тело: сначала – лимфодренаж

Появление отечности – сигнал о начавшемся застое жидкости в организме. И предвестник начала некоторых процессов, которые могут спровоцировать возникновение и развитие весьма неудобных для их владелицы эстетических проблем – в частности, целлюлита и апельсиновой корочки. Правильное оборудование для коррекции фигуры начинается с прессотерапии – устройства для проведения лимфодренажного массажа.

Не будет преувеличением считать, что пневматический массаж – одна из самых приятных и расслабляющих процедур в кабинете косметолога. Мягкие сжимания начинаются со стопы и постепенно поднимаются вверх по всем камерам костюма. В зависимости от поставленной задачи, состояния здоровья клиента и его противопоказаний, на этом виде оборудования для коррекции фигуры специалист может выбирать режимы – последовательная проработка снизу вверх, реверсный режим или одновременная проработка всех зон.

Именно с пневмомассажа начинаются или им в обязательном порядке заканчиваются и многие другие работы по телу. В частности, ультразвуковой кавитационный липолиз в прямом смысле слова требует после себя проведение лимфодренажного массажа – это необходимо и обязательно с медицинской точки зрения, чтобы обезопасить клиента от возникновения побочных эффектов.

Тело: прорабатываем мышцы

После качественно проведенного лимфодренажа самое время начинать следующую процедуру – миостимуляцию. Этот вид оборудования для коррекции фигуры – один из самых популярных и востребованных. Саму процедуру еще называют гимнастикой для ленивых. С таким утверждением все же сложно согласится – ведь на процедуру миостимуляции приходят в том числе и те, кто по многим причинам не может посещать спортзал, а подтянуть мышцы и кожу нужно – после резкого похудения, родов и так далее.

Помимо миостимуляции, на мышцы заметно воздействует вакуумный массаж – еще одна разновидность оборудования для коррекции фигуры. И не только на мышцы – с его помощью можно проводить лимфодренажный массаж, успешно воздействовать на целлюлит, подкожно-жировой слой, укреплять кожу зоны декольте. Особенно в таком массаже нуждаются стрессозависимые зоны – шея, плечевой пояс, спина.

В последнее время на рынке оборудования для коррекции фигуры Украины появилась интересная разновидность – термовакуум, при котором осуществляется прогрев тела инфракрасным теплом. Насадки для термовакуума существенно отличаются от стандартных вакуумных стеклянных или пластиковых банок и других насадок – магнитных, шариковых, роликовых. В зависимости от вида оборудования для коррекции фигуры и производителя, устройство для термовакуума может иметь дополнительную опцию – биоэлектростимуляцию, при этом сама манипула бывает разной формы – плоской или с шипами-электродами.

Следующая интересная разработка в мире вакуумных аппаратов – совмещение в одной манипуле 2-х функций: вакуумного массажа и RF-лифтинга. Качество и результативность процедур с применением этой техники радует и вдохновляет и косметологов, и их клиентов, оценивших преимущества этого метода.

Тело: убираем лишнее

Если нужно побороться с лишним весом, убрать рыхлость, включаем еще один вид оборудования для коррекции фигуры – приборы для кавитации. Именно аппараты для ультразвуковой кавитационной липосакции получили в последнее время существенное усовершенствование. В насадку для кавитации гении инженерной мысли добавили опцию RF-лифтинга – и такое решение резко повысило эффективность процедур.

Сегодня на рынке профессионального косметологического оснащения для работы с телом возрос интерес к полифункциональным комбайнам. Такие устройства совмещают в себе наиболее востребованные опции, доказавшие свою эффективность в борьбе с лишними килограммами и сантиметрами. Это техника 3–в–1, 4–в–1, 5–в–1, 6–в–1 в разных модификациях и с разными методиками.

Компания «Бьюти Сервис Украина» представляет все наиболее востребованные виды оборудования для коррекции фигуры. Вакуумный массаж + RF-лифтинг, кавитация + RF-лифтинг, отдельные насадки RF-лифтинга для лица, микротоки, электропорация – современные технические устройства компании «Бьюти Сервис Украина» значительно облегчают работу специалистам и помогают им получать замечательные результаты. Уверенность в завтрашнем будущем основывается на качестве сегодняшней работы – и техника для работы с телом компании «Бьюти Сервис Украина» помогает косметологам и специалистам создавать такую уверенность!