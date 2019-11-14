Облицовочный кирпич - надежная защита стен дома

Облицовочный кирпич красиво смотрится и отличается прочностью

Рынок строительных материалов постоянно пополняется качественными видами кирпичей и одним из самых востребованных считается облицовочный. Такой вид кирпича специально создан для обустройства внешнего вида здания.

Он имеет массу преимуществ, которые делают его популярным среди профессиональных и начинающих строителей.

Облицовочный кирпич придаст любому зданию респектабельный и полноценный вид. Если вы приняли решение купить качественный кирпич в Киеве, то ознакомиться с лучшим ассортиментом можно в этом разделе. Вы сможете выбрать качественный строительный материал через интернет, даже не выходя из дома.

Чем хорош облицовочный кирпич?

Облицовочный кирпич стоит выбрать в силу его особенностей:

Безопасность - считается экологически чистым материалом.

Прочность - используется для возведения стен любой сложности.

Устойчивость - стойкий к воздействию окружающей среды.

Морозоустойчивость - не боится высоких и низких температур.

Звукоизоляция - не пропускает шум извне.

Кроме этого, фасадный кирпич стойкий против огня, поддерживает в помещении оптимальный режим влажности, максимально надолго сохраняет накопленное им тепло и обеспечивает надежную защиту от негативного воздействия атмосферных осадков. Благодаря низкой теплопроводности такой материал позволяет существенно экономить на отоплении.

Вот почему реализация этого популярного фасадного материала имеет немалый объем и пользуется таким огромным спросом для возведения дымоходов, заборов, фундаментов, внешних стен, различных садово-парковых ограждений, беседок, арок. Еще его часто используют в роли тротуарной плитки. Пожалуй, единственным недостатком считается его высокая стоимость, но она вполне оправдана.

Где выгоднее купить облицовочный кирпич?

Отдав предпочтение облицовочному кирпичу, вы сразу же обезопасите своих родных и близких от вредного воздействия керамического кирпича. Особенно если вы проживаете в крупном городе, где вопрос об экологичности строительных материалов стоит крайне остро. Облицовочный кирпич абсолютно безопасен для здоровья человека, поскольку все сырье в процессе отжига проходит жесткий контроль.

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Широкий выбор цветовой гаммы делает облицовочный кирпич, практически, незаменимым строительным материалов для решения как конструктивных, так и дизайнерских задач.