Новый год 2020 Обмен пленными Владимир Зеленский

Новый год на фронте начался без снега, но и без обстрелов

10:31
На Донбассе - новогоднее затишье - фото 1
На Донбассе - новогоднее затишье

С наступлением 2020 года в зоне проведения Операции объединённых сил (ООС) наступило долгожданное ЗАТИШЬЕ.

Как рапортует пресс-центр штаба ООС, с начала этих суток (и всего года) российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Жертв и раненных среди защитников украинской земли - нет.

При этом 31 декабря прошлого года оккупанты все-таки вели обстрелы, что говорит о том, что надеяться на долгое прекращение огня не стоит.

 

"31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений по вооружению БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", - говорится в сообщении наших военных.

 

"Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно: дважды рядом с населенным пунктом Зайцево - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского - с станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Отметим, что именно МИРа пожелал всем украинцам в нового году президент Зеленский. Однако до исполнения этого безусловно важного желания пока, к сожалению, далеко - русские оккупанты и их прокси пока не намерены уходить с Донбасса и Крыма.

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