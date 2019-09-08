Новый "Джокер" победил в Венеции. Как и украинский фильм

Джокер и в Венеции - Джокер

В субботу, 7 сентября, в Венеции завершился один из самых престижных кинофестивалей мира - знаменитая Мостра. 76-ая по счету. В этом году здесь победили экранизация комикса и украинская фантастика.

"Золотого льва" - главный приз Венецианского кинофестиваля - получил фильм по комиксам - лента Тодда Филиппса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли.

Отмтеим, что Венецианский кинофестиваль очень дорожит своей репутацией и отмечает, как правило, не коммерческое кино, а вполне себе арт-хаус. Тем значимее победа голливудского блокбастера. Таким образом "Джокеру" светит не только большие сборы, но и, возможно, номинация на "Оскар". Признание критиков у ленты уже есть.

После премьеры зал в Внеции аплодировал "Джокеру"в течение восьми минут. И да, это первый случай в истории кино, когда экранизация комикса побеждает на престижном международном кинофестивале.

Фильм Тода Филиппса отходит от канонов лент про супергероев и показывает историю негативного персонажа, объясняя его превращение из скромного одночки и Суперзлодея, который будет держать в страхе весь Готэм.

Главным соперником "Джокером" был еще один американский фильм грустная комедия «Брачная история» Ноа Баумбаха со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером, однако фаворит, что называется, пролетел.

Джокер 2019 - смотрите трейлер фильма онлайн:

Лучшим режиссером фестиваля назвали шведа Роя Андерссона, представившего фильм "О бесконечности".

Приз за лучший сценарий получил китайский режиссер Юньфань за анимационную драму "Дом 7 по Черри Лейн".

Специальный приз жюри фестиваля достался легендарному Роману Полански за фильм про дело Дрейфуса "Офицер и шпион" (второе название "Я осуждаю").

Также стоит отметить, что параллельно с "Джокером" свою победу отпраздновал и украинский кинематограф. Фильм "Атлантида" Валентина Васяновича победил в программе "Горизонты", второй по престижности после основной, где победил комикс.

Украинский режиссер Валентин Васянович с призом Венецианского кинофестиваля

В «Атлантиде» события разворачиваются на Донбассе в 2025 году, который вернулся под контроль Украины. Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Ранее он работал оператором и снимал фильм «Племя» Мирослава Слабошпицкого. Фильм Васяновича уже назвали украинским "Безумным Максом", однако хочется верить, что оккупанты, когда уйдтут с Донбасса, все же не оставят там выжженную землю.

Премьера фильма Джокер в Украине - 3 октября 2019 года. Когда нам покажут второго триумфатора Мостры - "Атлантиду" - не известно. Возможно, в 2020 году.